Lehrte

Die Polizei in Lehrte ermittelt in einem Fall von Unfallflucht, der sich am Sonnabendnachmittag auf dem Parkplatz des Zuckerzentrums an der Manskestraße zugetragen hat. Sie sucht nach einem Zeugen, der den Crash offenbar beobachtet hat und sogar einen Zettel am Ort des Geschehens zurückließ.

Die Sache spielte sich zwischen 16.10 und 17.30 Uhr ab, als die Fahrerin eines weißen Fiat Tipo beim Einkaufen war. Als sie zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite erheblich beschädigt, und hinter dem Scheibenwischer klemmte ein Zettel. Darauf gab ein Zeuge an, er habe den Crash beobachtet und gesehen, wie der Verursacher davon fuhr. Eine Telefonnummer hinterließ der Zeuge aber nicht. Nun hofft die Polizei darauf, das er sich im Lehrter Kommissariat unter Telefon (05132) 8270 meldet und nähere Angaben zum Hergang des Unfalls machen kann.

Von Achim Gückel