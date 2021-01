Lehrte

Das Polizeikommissariat in Lehrte sucht nach Zeugen für einen Unfall, der sich am Montag gegen 11.45 Uhr auf der Bahnhofstraße in Lehrte zugetragen hat. Dabei war ein geparkter grauer Skoda Fabia beschädigt worden. An ihm wurde der linke Außenspiegel vermutlich durch einen vorbeifahrenden Wagen beschädigt. Der Verursacher der Kollision bemerkte das nicht oder kümmerte sich vorsätzlich nicht um den von ihm angerichteten Schaden. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Das Kommissariat nimmt Hinweise unter Telefon (0 51 32) 82 70 entgegen.

Von Achim Gückel