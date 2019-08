Hannover

Bahnreisende mussten am Dienstagnachmittag auf der Zugstrecke zwischen Lehrte-Ahlten und Lehrte einige Behinderungen in Kauf nehmen. Die Züge in Richtung Osten mussten auf Anweisung der Bundespolizei rund 30 Minuten in langsamen Tempo fahren, weil sich Personen auf den Gleisen aufhalten sollten.

Anwohner hatten gegen 16 Uhr die Beamten informiert, nachdem sie mehrere Jugendlichen auf der Bahnstrecke beobachtet hatten. Die Behörde suchte mit zahlreichen Einsatzkräften und einem Hubschrauber die Gegend ab – und wurde fündig. Sieben Teenager im Alter zwischen 15 und 16 Jahren konnte die Polizei in unmittelbarer Nähe der Gleise entdecken. Bei ihnen handelte es sich nach Angaben der Bundespolizei um sogenannte Trainspotter, also Bahnliebhaber, die gern Fotos von Zügen machen.

Die Jugendlichen erhielten eine Verwarnung und wurden ihren Eltern übergeben. Anschließend konnten alle Züge wieder in normaler Geschwindigkeit die Strecke passieren.

