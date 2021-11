Lehrte

Ein Bäckereigeschäft an der Marktstraße und eine Wäscherei an der Ahltener Straße sind innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal Ziele von Einbrechern gewesen. In beiden Fällen erbeuteten die Täter aber lediglich Münzgeld.

In die Geschäftsräume der Bäckerei drangen die Unbekannten in der Nacht zu Montag ein, indem sie eine Tür aufhebelten. Ebenso waren auch jene Einbrecher vorgegangen, die sich bereits in der Nacht zu Freitag Zugang zu dem Laden verschafft hatte und dann ebenfalls Wechselgeld stahlen. Ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt, ist unklar.

Der Einbruch in die Wäscherei spielte sich im Verlauf des vergangenen Wochenendes ab. Auch dort hebelten die Eindringlinge eine Eingangstür auf, durchwühlten dann Schubladen und entwendeten Kleingeld in bislang unbekannter Höhe.

Von Achim Gückel