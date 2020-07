Lehrte

Bislang unbekannte Täter haben versucht, in die Gaststätte Haus am See am Lehrter Hohnhorstsee einzudringen. Nach Angaben der Polizei machten sie sich offenbar an einer Schiebetür am Gebäude zu schaffen. Sie schafften es nicht, diese aufzuhebeln, richteten aber Beschädigungen an. Warum sie von ihrem Vorhaben abließen, in das Gebäude einzudringen, ist unklar.

Der Einbruchsversuch an der Steinstraße spielte sich zwischen dem späten Montagabend und Dienstag, 12 Uhr ab. Die Polizei hofft jetzt darauf, dass Zeugen Hinweise zu der Tat am Hohnhorstsee sagen können. Das Kommissariat ist unter Telefon (05132) 8270 erreichbar. Erst am vergangenen Wochenende waren Einbrecher in ein Schuhgeschäft im Zuckerzentrum sowie in eine Autowerkstatt an der Stackmannstraße eingebrochen. Dort brachen sie jeweils einen Tresor auf und erbeuteten Geld.

Von Achim Gückel