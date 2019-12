Ahlten

Der Autoverkehr im Planetenviertel in Ahlten ist momentan das Gesprächsthema im Ort. Vor allem die Anwohner der Breiten Riede fordern jetzt eine dauerhafte Öffnung der Mars- und der Milchstraße sowie der Straße im Mühlenfeld für den Durchgangsverkehr. Dafür wurde Ortsbürgermeisterin Heike Koehler eine Sammlung mit 200 Unterschriften überreicht.

Ausgelöst wurde die ganze Debatte mit dem Ausbau der Backhausstraße im vergangenen Jahr. Während der Bauphase waren bei den bisherigen Sackgassen Mars- und Milchstraße sowie im Mühlenfeld die Poller entfernt und die Straßen für den Durchgangsverkehr geöffnet worden, um etwa den Anwohnern der Breiten Riede die Zufahrt zu ihren Grundstücken zu erleichtern. Anderthalb Jahre bestanden die geänderten Verkehrsregeln.

Bewohner fühlen sich ausgegrenzt

Nach Abschluss der Arbeiten an der Backhausstraße wurden die Poller nun auf der Mars- und der Milchstraße wieder eingesetzt – zum Ärger der Anwohner der Breiten Riede. Sie müssen jetzt wieder größere Umwege in Kauf nehmen, um zu ihren Häusern zu gelangen. Ihre Forderung nach Öffnung der Straßen begründen sie nun mit der Integration ihres eigenen Wohnbaugebiets in den Ort Ahlten. „Sie fühlen sich mit der alten Verkehrsführung offenbar als Gebiet ausgegrenzt“, sagt Ahltens Ortsbürgermeisterin Heike Koehler. Sogar eine Interessengemeinschaft haben die Bürger nun für ihr Anliegen gegründet.

Auch die Poller auf der Milchstraße möchten die Anwohner der Breiten Riede gern weg haben. Quelle: Katja Eggers

80 Anwohner verdeutlichten ihre Forderung jetzt auch persönlich in der Ortsratssitzung. Es gab viel Diskussion und viel Emotionen bei dem Thema. „Das war schon enorm“, sagt auch Timo Bönig, stellvertretender Ortsbürgermeister in Ahlten. Die Anwohner der betroffenen Mars- und Milchstraße wollen dagegen die Öffnung für den Durchgangsverkehr verhindern. Anwohner Patrick Müller befürchtet dadurch etwa Gefahren für spielende Kinder.

Viel Ärger über Baufahrzeuge

Ärger über den Verkehr gibt es auch an der Straße Mühlenfeld. Dort wurden die bisher vorhandenen Poller zwar noch nicht wieder eingesetzt. Die Straße ist immer noch für den Durchgangsverkehr geöffnet, um Zufahrten zum Baugebiet Hannoversche Straße zu ermöglichen. Aber auch von dort gibt es jetzt viele Beschwerden. „Die Bewohner ärgern sich über das große Lkw-Aufkommen in der engen Straße“, sagt Koehler. Ein Anwohner argumentierte in der Ortsratssitzung, er habe sich bewusst wegen der beruhigten Verkehrslage für das Grundstück in der Straße Mühlenfeld entschieden. Nun sei alles anders gekommen.

Koehler kann die Reaktionen verstehen. „Die Straße ist wirklich ein Nadelöhr“, sagt sie. Wenn dann noch Baufahrzeuge dort führen, herrsche reinstes Chaos. Koehler hat deshalb an der Straße schon Geschwindigkeitsmessungen veranlasst und auch schon mal einen Ordnungsdienst gerufen. Auch die Bürger des Mühlenfeldes haben nun eine Unterschriftensammlung gestartet – sie fordern die Wiedereinrichtung der Sackgasse.

Die Ortsbürgermeisterin will das Thema jetzt prüfen. Die Unterschriften würden an die Stadtverwaltung weitergeleitet „Wir müssen das jetzt erst einmal rechtlich prüfen“, sagt Koehler. Auch Timo Bönig hält in der Sache nichts von einem Schnellschuss. Auch er will erst mit seiner Fraktion das Thema beraten, bevor dann im Januar eine Entscheidung fallen kann.

Von Patricia Oswald-Kipper