Lehrte

Sommer, Sonne, Freibad: So lässt es sich leben in den Sommerferien. Und die beginnen in Lehrte in diesem Jahr am Donnerstag, 22. Juli, wieder mit einer zünftigen Poolparty im Freibad. Wie bereits seit vielen Jahren lädt das Team Kinder- und Jugendarbeit der Stadt alle Lehrter Kinder und Jugendliche dazu ein, den Beginn der Sommerferien gemeinsam zu feiern. Und zwar bei freiem Eintritt. Die Türen öffnen sich um 14 Uhr, eröffnet wird die Sause um 14.30 Uhr von Bürgermeister Frank Prüße (CDU).

Und dann darf bis 18 Uhr tüchtig und spritzig gefeiert werden. Zusätzlich zum Spaß im Wasser haben die Organisatoren ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Höhepunkte werden SUP-Boarden, eine Riesenwasserschlange und eine Laufmatte im großen Schwimmbecken sein. Nicht fehlen dürfen natürlich die Hindernisbahn, eine coole Getränkebar und viel Musik, die gute Laune macht. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie ist auch die Rutsche geöffnet.

Nur 500 Plätze: Anmeldung ist Pflicht

Apropos Corona: Da die Pandemie noch nicht vorbei ist, müssen die geltenden Hygienemaßnahmen unbedingt eingehalten werden. Das sorgt auch dafür, dass ein spontaner Besuch der Pool-Party leider nicht möglich ist: Wer dabei sein will, muss sich vorher anmelden. Insgesamt können 500 Personen – Kinder, Jugendliche und deren Familien – mitfeiern. Die kostenfreie Anmeldung ist ab Sonnabend, 17. Juli, online unter www.lehrter-baeder.de möglich.

Von Sandra Köhler