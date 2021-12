Lehrte/Aligse/Arpke

Er ist bunt, knapp zwei Meter hoch, besteht aus hunderten ausgeklebten Schnipseln und reckt sich in den knallblauen Himmel. So, wie etwa 40 Kinder aus der Kita in Arpke den Lehrter Wasserturm jetzt künstlerisch nachempfunden haben, hat man ihn wohl noch nie gesehen. Und weil diese Arbeit so grandios fantasievoll ist, hat sie einen Preis verdient. Das meinte jedenfalls die Jury beim Malwettbewerb der Stadtwerke Lehrte. Sie bedachte das bunte Kunstwerk aus Arpke jetzt mit einem der zwei ausgelobten ersten Preise.

Die Stadtwerke, denen der 1912 erbaute Wasserturm an der Germaniastraße gehört, hatten im Oktober zu dem Malwettbewerb aufgerufen und Grundschul- sowie Kitakinder zum Mitmachen aufgefordert. Geschäftsführer Björn Sommerburg zeigte sich jetzt bei der Preisvergabe sehr überrascht von der Resonanz auf die Aktion. 130 Einsendungen kamen bei den Stadtwerken an. „Darüber bin ich mehr als begeistert“, sagte Sommerburg. Der Wasserturm sei ein „wahnsinnig schönes Wahrzeichen“ für Lehrte.

Viertklässlerin aus Aligse gewinnt bei Schulkindern

Neben der Kita in Arpke, für die Leiterin Annabell Kleine den Preis stellvertretend für die vielen beteiligten Kinder entgegennahm, nahm bei der kleinen Feierstunde in der Gerätehalle der Stadtwerke auch Finja Zacharias aus Aligse einen ersten Preis entgegen. Die Viertklässlerin hat den Wasserturm als buntes, Fröhlichkeit ausstrahlendes, geradezu expressionistisch angehauchtes Bauwerk gestaltet.

Die Arpker Kita-Leiterin Annabell Kleine (links) nimmt von Franziska Paysan aus dem Marketingteam der Stadtwerke eines der Puzzle entgegen. Quelle: Achim Gückel

Sowohl das Bild aus Arpke, als auch jenes von Finja haben nun als Vorlagen für ein 100-Teile- sowie ein 200-Teile-Puzzle gedient. Beide sind in einer Auflage von 50 Stück hergestellt worden und ab sofort bei den Stadtwerken an der Germaniastraße zu haben.

Ein Puzzle kostet 17,20 Euro, der Erlös aus dem Verkauf fließt an die Arpker Kita sowie die Aueschule in Aligse, in die Finja geht. Die Stadtwerke legen laut Sommerburg sogar noch Geld drauf, so dass sich beide Einrichtungen demnächst über mehr als 1000 Euro freuen dürfen.

Trostpreise für all jene Kinder, die nicht gewonnen haben, hatten die Stadtwerke laut Franziska Paysan aus dem Marketingteam auch parat. Sie hatte die Aktion organisiert.

Von Achim Gückel