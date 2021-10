Lehrte

Ob bei Ärger auf dem Schulhof oder Meinungsverschiedenheiten im Büro – gewaltfreie Kommunikation ist unabdingbar für das alltägliche Zusammenleben. Das haben die Schülerinnen und Schüler der Heinrich-Bokemeyer-Grundschule in Immensen jetzt bei einem Projekt erfahren. Armin Torbecke vom Bildungsträger Konflikttransformation vermittelte den Kindern zusammen mit einem Team aus überwiegend ehrenamtlichen Helfern, wie sie ihre eigenen Gefühle ausdrücken und auf die Bedürfnisse anderer eingehen können.

Giraffenherz und Wolfssprache

Torbecke ging dabei auf die Interessen der Schülerinnen und Schüler ein – und auf typische Situationen. So staunten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass ein Giraffenherz sehr groß ist und mehr als 13 Kilogramm wiegen kann. „Das ist ja größer als mein Spielzeug“, rief einer der Jungen. Mit den Figuren der großherzigen Giraffe und des gemeinen Wolfs veranschaulichte Torbecke den Kindern symbolisch, wie sie sich am besten in Streitsituationen verhalten. Dafür ließ er die Jungen und Mädchen in Rollenspielen Situationen aus dem Schulalltag nachstellen. So verlief ein Streit zuerst in „Wolfssprache“. Danach sollten die Kinder mit dem Herz einer Giraffe handeln.

Schülerinnen und Schüler spielen eine Streitszene auf dem Pausenhof nach. Quelle: Max Baumgart

Für das Projekt hatte Schulleiterin Birgit Rieger die 85 Schülerinnen und Schüler jahrgangsübergreifend in fünf Gruppen eingeteilt. Laut Rieger hat sich die Entscheidung, die Jahrgänge in den Gruppen zu mischen, ausgezahlt. „Die Großen haben den Kleinen geholfen – etwa beim Aufschreiben der Inhalte. Für Erstklässler sind Viertklässler oft Vorbilder.“

Die Jungen und Mädchen hatten eine Menge Spaß an dem Projekt. „Es war toll“, meinte die Viertklässlerin Nora Meyer. Auch Noah Ernest aus dem ersten Jahrgang fand die Übungen richtig gut. Die beiden haben vor allem die Geschichte mit den Eseln in Erinnerung behalten. Dabei ging es um zwei Esel, die mit einem Strick aneinander gebunden waren – deren Futter aber an zwei verschiedenen Stellen lag. Keiner konnte den eigenen Futterhaufen erreichen. Gemeinsam erarbeiteten die Schülerinnen und Schüler eine Lösung: Sie schoben die Haufen dafür einfach symbolisch zusammen.

Armin Torbecke singt gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern. Quelle: Max Baumgart

Förderverein und Firma finanzieren Projekt

Die Idee, Armin Torbecke vom Bildungsträger Konflikttransformation an die Grundschule zu holen, stammte von Katja Hommel. Die zweifache Mutter hat einen Mediationsausbildung bei Torbecke absolviert. Die Werte der gewaltfreien Kommunikation möchte sie auch den Schülerinnen und Schülern weitergeben. Dank finanzieller Unterstützung der Firma BearingPoint und des Fördervereins der Schule konnte das Projekt an der Heinrich-Bokemeyer-Grundschule realisiert werden.

Von Max Baumgart