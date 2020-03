Lehrte/Hildesheim

Prügelszenen, Freiheitsberaubung, versuchter Totschlag, Attacken mit Messer, Eisenstange und leerer Sektflasche: Was sich am 26. August vergangenen Jahres, einem Montag, in einem Mehrfamilienhaus in Lehrte abgespielt hat, klingt nahezu unglaublich. Jetzt müssen sich zwei 40 und 42 Jahre alte Brüder wegen dieser Ansammlung von schweren Vorwürfen vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Ihnen droht eine mehrjährige Freiheitsstrafe. Für den Prozess, sind acht Verhandlungstage angesetzt, der erste für Dienstag, 10. März. Das Urteil soll am 4. Mai gesprochen werden.

Kern der Anklage ist ein Angriff der beiden Brüder auf einen anderen Mann. Hintergrund ist offenbar ein Beziehungsdrama. Denn das Opfer soll der neue Partner der früheren Lebensgefährtin des 42-Jährigen gewesen sein. Dieser wiederum habe es nicht akzeptiert, dass die Frau sich einem anderen Mann zugewandt hat, heißt es in der Anklageschrift. Dem 42-Jährigen wird nun Freiheitsberaubung, versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung sowie versuchte Nötigung vorgeworfen. Der 40 Jahre alte Bruder soll eine gefährliche Körperverletzung mit Beihilfe zum versuchten Totschlag begangen haben.

Nachbarn und Besucher stundenlang in Wohnung festgehalten

Das Drama in dem Mehrfamilienhaus spielte sich laut Staatsanwaltschaft so ab: Am Morgen des 26. April sollen sich die zwei Angeklagten dazu entschlossen haben, den neuen Partner der Ex-Freundin zusammenzuschlagen. Das sollte der 42-Jährige erledigen, der 40-Jährige sollte zur Hilfe kommen, wenn es nötig wird. Dazu gingen sie zunächst zur Wohnung der Frau, die sich im selben Haus befand wie jene des 42-Jährigen. Dort trafen die Angeklagten aber die Ex-Freundin nicht an, sondern nur einen Nachbarn und zwei Besucher. Diese soll der 42-Jährige dann drei Stunden lang festgehalten und dazu aufgefordert haben, den neuen Partner der Frau dazu zu bringen, zu der Wohnung zu kommen.

Doch das Opfer sowie die Frau erschienen erst am frühen Nachmittag in dem Haus, und dann soll es umgehend im Treppenhaus zu brutalen Szenen gekommen sein. Zunächst habe der 42-Jährige seinen Nebenbuhler mit Faustschlägen traktiert, heißt es in der Anklage. Als der Angegriffene sich wehrte, habe der 40-jährige Mittäter mit einer Eisenstange auf den Kopf des Opfers geschlagen. Dieses sei zwar benommen gewesen, habe aber noch stehen bleiben und weitere Hiebe abwehren können.

Attacken mit Messer und Sektflasche

Nunmehr soll der 42-Jährige aus seiner Wohnung ein Messer geholt, und der 40-Jährige die Flucht des Opfers verhindert haben. Dann setzte es laut Anklage Tritte gegen den Mann, und zweimal habe der ältere Angeklagte auch mit dem Messer in Richtung des Oberkörpers des Opfers gestochen. Dabei habe der Täter tödliche Verletzungen in Kauf genommen, heißt es in der Anklage. Tatsächlich erlitt der Mann oberflächliche Schnittverletzungen.

Damit war die Sache aber noch nicht beendet. Schließlich soll der 42-Jährige nach einer leeren Sektflasche und auch nach anderen Gegenständen, die sich im Treppenhaus befanden, gegriffen haben, um damit sein Opfer zu traktieren, das bereits rücklings auf der Treppe lag und sich nur noch mit Fußtritten wehren konnte.

Frau kann die Polizei rufen

Die Frau indes war nicht Ziel von körperlichen Attacken. Sie hatte sich in eine Wohnung begeben und von dort aus die Polizei rufen können. Erst als die Beamten an dem Mehrfamilienhaus eintrafen, ließen die Angeklagten von ihrem Opfer ab.

Der Angegriffene soll bei dem geschehen Riss- und Quetschwunden am Kopf sowie Schnittverletzungen und Prellungen am gesamten Körper erlitten haben. Die zwei Brüder waren festgenommen worden und befinden sich in Untersuchungshaft.

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel