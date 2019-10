Lehrte/Hildesheim

Die Autobahnraststätte Lehrter See ist immer wieder Schauplatz für Polizeikontrollen und Festnahmen. Am 18. April dieses Jahres ging den Ermittlern dort ein Mann ins Netz, dem die Staatsanwaltschaft Hildesheim jetzt vorwirft, ein Dealer zu sein. Am Donnerstag, 10. Oktober, beginnt der Prozess gegen den 47-Jährigen am Landgericht. Der Angeklagte sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Die Polizei hatte den Mann auf dem Parkplatz auf der Südseite der Autobahn kontrolliert. Zunächst gab er noch an, keine illegalen Dinge bei sich zu führen. Bei einer näheren Kontrolle seines Autos fanden die Ermittler aber rund ein Kilogramm Amphetaminpulver, gut 200 Gramm Ecstasy-Tabletten und eine geringe Menge Marihuana. Diese seien zum gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmt gewesen, lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Mann hat Machete, Messer und Pfefferspray bei sich

Zudem soll der 47-Jährige eine Machete, ein Einhandmesser, ein Klappmesser und eine Dose Pfefferspray mitgeführt haben. Damit habe er sich gegen eine mögliche Wegnahme der Betäubungsmittel zur Wehr setzen wollen, heißt es. Bereits am 24. Oktober soll das Urteil gesprochen werden.

Von Achim Gückel