Lehrte

Er war in höchstem Maße alkoholisiert, konnte zwar noch Fahrradfahren, hat dabei aber offenbar keinen vollständigen Überblick über die Verkehrssituation gehabt. Ein vollkommen betrunkener 37-Jähriger hat am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der Köthenwaldstraße einen Unfall verursacht und sich dabei an einer Hand verletzt. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei ein von rechts kommendes Auto, das Vorfahrt hatte, offenbar übersehen. Es kam zum Zusammenprall, der Radfahrer stürzte.

Radfahrer bekommt eine Strafanzeige

Als Polizeibeamte den Unfall zu Protokoll nahmen, ließen sie den 37-Jährigen auch in ein Testgerät pusten. Dieses zeigte anschließend den stolzen Wert von 3,54 Promille an. Den Mann erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Ob er einen Führerschein hat und diesen nun möglicherweise abgeben muss, ist unklar.