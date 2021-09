Lehrte

Die Bahnhofsmissionen in Niedersachsen bieten derzeit eine besondere Aktion an. Interessierte können mit dem Fahrrad von Station zu Station fahren und auf dem Weg die Landschaften in Niedersachsen erkunden. Auch von Lehrte aus ist eine Tour gestartet.

Anfang des Monats hat sich eine Gruppe aus elf Radlerinnen und Radlern mit Superintendentin Sabine Preuschoff und Pastor Andreas Anke von der Markusgemeinde, dem Vorsitzenden der Lehrter Bahnhofsmission, auf den Weg gemacht. Bei sommerlichem Wetter führte der Weg über Rethmar zur Sehnder Kreuzkirche.

Superintendentin Sabine Preuschoff vom Kirchenkreis Burgdorf und Superintendent Mirko Peisert vom Kirchenkreis Hildesheim-Sarstedt waren mit von der Partie. Quelle: privat

Teilnehmer erhalten Stempel in den Pilgerpass

Dort trafen die Lehrter auf eine Pilgergruppe aus Hildesheim, die von Superintendent Mirko Peisert und Susanne Bräuer, der Leiterin der Bahnhofsmission Hildesheim, geführt wurde. Nach einer Andacht mit Pilgersegen von Preuschoff fuhren beide Gruppen mit insgesamt 25 Personen gemeinsam zur Bahnhofsmission nach Lehrte. Dort warteten die ehrenamtlichen Helfer schon mit einer Suppe auf die Pilgerinnen und Pilger. Für jeden Teilnehmer gab es zudem einen Stempel in den Pilgerpass, der in jeder Bahnhofsmission kostenlos erhältlich ist.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Hildesheim fuhren dann mit dem Fahrrad oder der S-Bahn zurück. Die Pilgeraktion endet am Tag der Bahnhofsmissionen am 23. April 2022.

Von Katja Eggers