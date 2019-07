Ahlten

Eine Radfahrerin ist am Montag bei einem Unfall am Rand von Ahlten lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die bislang noch nicht identifizierte Frau in einen Zusammenstoß mit einem Audi Q5 verwickelt. Die Kollision ereignete sich demnach gegen 16.40 Uhr an der Kreuzung von Backhausstraße und der Kreisstraße 122, Am Rehwinkel. Die Radlerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, vorsorglich war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle gelandet.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach Angaben der Polizei hatte die Radfahrerin wohl den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Audi einer 22-Jährigen übersehen, als sie von der Backhausstraße über den Rehwinkel auf einen gegenüberliegenden Feldweg fahren wollte. Die Audi-Fahrerin blieb unverletzt.

Radfahrerin noch nicht identifiziert

Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise, die bei der Identifizierung des Opfers helfen können. Die zwischen 60 und 70 Jahre alte Frau trug während des Unfalls helle Kleidung. Sie war mit einem roten Damenrad der Marke Kettler unterwegs. Die Ermittler sind erreichbar unter Telefon (0511) 109 18 88.

