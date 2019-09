Sievershausen

An der viel befahrenen Kreuzung der Landesstraße 412 und 413 ist es am Dienstag gegen 6.30 Uhr zu einem Unfall mit einer Radfahrerin gekommen. Nach Angaben der Polizei verletzte sich die 59-jährige Frau dabei an einem Handgelenk und musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Frau war zunächst auf dem Gehweg entlang der Oelerser Straße geradelt. An der Kreuzung versäumte sie es laut Polizei, den regulären Überweg zu nutzen und fuhr statt dessen über den Bordstein auf die Fahrbahn. Dort berührte sie das Heck eines einbiegenden Autos und kam zu Fall.

Weitere Meldungen der Polizei und Feierwehr Lehrte finden Sie hier im Polizeiticker.

Von Achim Gückel