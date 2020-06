Lehrte

Der Lehrter Stadtrat hat für den Radschnellweg von Lehrte nach Hannover bereits grünes Licht gegeben und damit die Planungen angeschoben. Die SPD-Fraktion fordert nun, zügig in das Projekt einzusteigen und eine Streckenführung festzulegen.

Um sich selbst ein Bild zu machen, haben Mitglieder der SPD-Fraktion und des SPD-Ortsvereins nun verschiedene Routen mit ihren Fahrrädern erkundet. Die von der Metropolregion Hannover außerorts über den Fuhrenweg vorgeschlagene Strecke schien den Beteiligten dabei grundsätzlich am besten geeignet. Grund sei die Anbindung an das Zentrum der Lehrter Kernstadt, erklärte der Fraktionsvorsitzende Hans-Jürgen Licht.

SPD sieht Herausforderungen in innerörtlichen Bereichen

Die SPD-Fraktion wolle vor allem darauf achten, „dass die Entscheidung über die Streckenführung gut mit dem Lehrter Verkehrsentwicklungsplan abgestimmt wird“, so Licht. Bei der Streckenführung sehen die Sozialdemokraten einige Herausforderungen – etwa in den innerörtlichen Bereichen in Ahlten und in der Kernstadt.

Die Sozialdemokraten setzen nun darauf, dass sich möglichst viele Lehrter am Planungsprozess beteiligen und ihre Ideen für eine geeignete Verbindung einbringen. Von der Region Hannover fordert SPD-Fraktionschef Licht indes Klarheit über die Finanzierung: „Wir wollen den Radschnellweg als attraktiven Anreiz für mehr umweltfreundliche Mobilität. Aber die Fragen nach Kosten für Planung, Bau und Instandhaltung müssen beantwortet werden.“

Von Patricia Oswald-Kipper