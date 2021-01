Lehrte

Bei einem Einsatz wegen nächtlicher Ruhestörung ist ein Polizist in Lehrte leicht verletzt worden. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte wurden die Beamten Sonntagfrüh gegen 4 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus an der Ahltener Straße gerufen. Der 28-jährige Mann, aus dessen Wohnung der Lärm kam, zeigte sich offenbar aber uneinsichtig und verbal äußerst aggressiv gegenüber den Beamten. Er wurde daraufhin in Gewahrsam und mit zur Wache genommen.

Doch auf dem Transport biss der 28-Jährige einem Polizisten in den Arm und bedrohte ihn und seine Kollegen mit dem Tod. Der Mann war betrunken, verweigerte aber einen freiwilligen Atemalkoholtest. Ihm wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Gegen den Randalierer wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und tätlichen Angriffs eingeleitet.

Von Oliver Kühn