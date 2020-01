Arpke

Randale in der Silvesternacht: Bislang Unbekannte haben beim Jahreswechsel in Arpke auf dem Parkplatz eines Supermarkts ihr Unwesen getrieben. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte schoben sie aus ungeklärten Gründen zunächst einen abgemeldeten VW Golf gegen eine Wand des Einzelhandelsgeschäfts, wobei die Fassade leicht beschädigt wurde. Danach warfen sie noch Knallkörper in das Fahrzeuginnere. Großen Schaden richteten sie dabei offenbar nicht an, wie die Beamten mitteilen – das Auto war schon vorher annähernd schrottreif. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Wache zu melden.

Von Oliver Kühn