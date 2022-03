Ahlten

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Sonntag an einem einzigen Straßenzug in Ahlten insgesamt fünf Autos beschädigt – einen 5er BMW, einen Renault Zoe, einen Audi A6, einen Volvo sowie einen VW Golf. Er nutzte dabei einen spitzen Gegenstand und zerkratzte den Lack. In einem Fall nutzte er sogar einen Pflasterstein als Wurfgeschoss.

Nach Angaben der Polizei spielten sich alle fünf Taten an der Straße Roseneck ab. Die Ermittler schätzen den Schaden an den fünf Autos auf insgesamt etwa 10.000 Euro und hoffen jetzt auf Zeugenhinweise unter Telefon (05132) 8270. Um die Autos zu zerkratzen, nutzte der Unbekannte einen sehr spitzen Gegenstand, den Pflasterstein entfernte er offensichtlich aus dem Gehweg. Dieser flog nicht nur gegen eines der Autos, sondern prallte von dort auch gegen eine Hauswand ab, die ebenfalls beschädigt wurde.

Von Achim Gückel