Ein knappes Jahr vor den nächsten Kommunalwahlen sortiert sich das kommunalpolitische Gefüge in Lehrte in Teilen neu. Der Rat der Stadt hat jetzt einstimmig beschlossen, den vor vier Jahren abgeschafften Kulturausschuss wieder einzuführen. Damit sollen kulturelle Angelegenheiten in der Stadt mehr Gewicht bekommen. Vorgeschlagen hatte diesen Schritt die CDU-Fraktion. Ob es, wie von der SPD gewünscht, auch einen separaten Ausschuss für Angelegenheiten der Feuerwehr geben wird, ist noch offen.

In den vergangenen vier Jahren waren kulturelle Belange in Lehrte als untergeordnetes Thema im Schulausschuss angesiedelt. Dort gingen sie aber angesichts der umfangreichen Beratungen zu Schulneubauten, -anbauten und -sanierungen in jüngster Zeit etwas unter. Das dürfe nicht so bleiben, hatte die CDU argumentiert.

Marcel Haak ist Vorsitzender des Kulturausschusses

Nun sollen die Förderung kultureller Aufgaben, die Koordinierung der Kulturarbeit, das Volkshochschulwesen, die Belange der Stadt- und Schulbibliotheken, die Städtepartnerschaften sowie das Vereinswesen mit Ausnahme der Sportvereine im neu geschaffenen Kulturausschuss ihren Niederschlag finden. Vorsitzender des Gremiums, das etwa einmal pro Quartal zusammenkommen soll, ist der Christdemokrat Marcel Haak aus Arpke.

Die Einrichtung eines Feuerwehrausschusses ist unterdessen noch im Anfangsstadium. Die SPD im Rat drängt auf diesen Schritt, um mehr Raum für die Themen der Brandbekämpfer zu bekommen. Das sei „ein Angebot an die Feuerwehren“ und eine „vertrauensbildende Maßnahme“, sagte Hans-Jürgen Licht, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat. Es gebe viele Herausforderungen in diesem Bereich zu meistern, und es sei besser, diese in einem Feuerwehrausschuss unter Experten zu diskutieren und dort für „mehr Transparenz“ zu sorgen. Bisher sind die Beratungen über die Feuerwehrangelegenheiten in Lehrte in einem sehr breit gefächerten Gremium angesiedelt, das sich auch mit Finanzen, Liegenschaften und wirtschaftlichen Dingen beschäftigt.

Stadtbrandmeister stimmt gegen Feuerwehrausschuss

Beim Vorstoß der SPD für den neuen Ausschuss dürften indes auch die jüngsten Veränderungen bei der Feuerwehr im Stadtgebiet eine Rolle spielen. Unter anderem war in Ahlten die Führungsspitze der Ortsfeuerwehr zurückgetreten, und auch anderswo soll es Unruhe geben.

Das Ansinnen der SPD soll nun in weiteren Ausschusssitzungen eingehend beraten werden. Das hat der Rat so bei einer Gegenstimme beschlossen – diese kam aber ausgerechnet vom CDU-Ratsherrn und Stadtbrandmeister Jörg Posenauer.

Von Achim Gückel