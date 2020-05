Lehrte

Noch kann niemand genau sagen, welche finanziellen Ausfälle die Stadt Lehrte durch die Corona-Krise erleiden wird. Doch das Minus bei den Einnahmen aus den Steuern dürfte Millionen von Euro ausmachen. Dieses Loch muss von Bund und Land so gut es geht gestopft werden, meint der Rat der Stadt. Am Mittwochabend hat er daher einstimmig eine Resolution verabschiedet, in der er einen Corona-Rettungsschirm für die Kommunen fordert.

„Wir bewegen uns in seltsamen Zeiten, und eine Kommune wie Lehrte wird Unterstützung brauchen“, sagte SPD-Fraktionschefin Maren Thomschke, als sie die Resolution erläuterte. „Und wir sind auch längst nicht die Ersten, die so etwas beschließen.“ Thomschke betonte, dass die kommunalen Verwaltungen jene seien, die „die dichteste Verbindung zum Bürger haben“ und den sozialen Zusammenhalt an der Basis sicherten. Es gehe darum, die kommunalen Infrastrukturen mit Schulen, Kitas, Straßen und Sport zu sichern. Auch ein Förderprogramm für kommunale Investitionen müsse her.

Bund und Länder sollen kommunale Investitionen fördern

In der zweiseitigen Resolution fordern Lehrtes Politiker unter anderem, dass Kommunen in diesem Jahr keine Gewerbesteuerumlagen zahlen müssen, Bund und Länder für geplante Projekte als Kofinanzierer auftreten und Förderprogramme wie der Digitalpakt und zur Sportspättensanierung unbürokratisch fortgesetzt werden. Darüber hinaus solle es einen Förderprogramm für kommunale Investitionen mit einer Laufzeit von fünf bis zehn Jahren und einem Volumen von mindestens 35 Milliarden Euro geben.

Die Resolution nennt auch andere Zahlen. Man rechne für dieses Jahr mit Einnahmeausfällen für die Stadt von 350 bis 500 Euro pro Einwohner. Das wären hochgerechnet zwischen 15,4 und 22 Millionen Euro. Diese Ausfälle sollten mindestens zur Hälfte von Bund und Ländern getragen werden, lautet die Bitte.

FDP-Ratsherr Dieter Münstermann hatte am Mittwochabend noch eine weitere Resolution angeregt. Der Rat möge sich dafür einsetzen, dass den Unternehmen in Lehrte, die durch die Corona-Pandemie finanziell ins Straucheln geraten, die im Mai anstehende Zahlung von Gewerbesteuer auf Antrag gestundet wird. Bürgermeister Frank Prüße betonte, das sei nicht nötig. Die Stadtverwaltung verfahre auch ohne politische Willensbekundung schon so, versicherte er.

Das ist die Corona-Resolution des Rates im Wortlaut Die Corona-Pandemie stellt die Menschen in großen Teilen der Welt vor schwierige Herausforderungen. Auch in Deutschland gelten weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Viele Menschen sind in Sorge um die eigene Gesundheit oder um die von Freund*innen und Angehörigen, in Sorge um den Arbeitsplatz oder gar um die wirtschaftliche Existenz. Alle staatlichen Ebenen arbeiten mit gewaltigen Kraftanstrengungen daran, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und gleichzeitig den in besonderer Weise Krisen-Betroffenen zu helfen. Gerade den Kommunen kommt dabei eine Schlüsselfunktion zu. Sie leisten die konkrete Arbeit vor Ort, organisieren unbürokratische Unterstützung und sind erste Ansprechpartner*innen für die Menschen. Auch die Stadt Lehrte nimmt diese Verantwortung sehr aktiv an. Die Kommunen und damit auch die Stadt Lehrte werden von den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie massiv betroffen sein. Bereits vor Corona war die Finanzlage vieler Städte und Gemeinden angespannt. Unzweifelhaft haben zwar auch die Kommunen in den vergangenen Jahren von der guten konjunkturellen Gesamtsituation profitiert; ihre strukturelle Unterfinanzierung ist dadurch aber keineswegs aufgelöst. Ein Kassenkreditbestand von rund 35 Milliarden Euro auf der einen Seite sowie ein Investitionsstau von rund 140 Milliarden Euro andererseits belegen dies auf beinahe dramatische Weise. Es ist daher höchste Zeit gewesen, etwa in der von der Bundesregierung eingerichteten Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden das Thema der Kommunalfinanzen und hier gerade auch die Frage eines kommunalen Altschuldenschnitts auf die Tagesordnung zu setzen. Diese Diskussion und daraus resultierende Lösungsvorschläge bleiben weiterhin dringend erforderlich. Doch damit ist es nicht getan. Die Kommunen sind die erste Adresse, wenn es darum geht, sozialen Zusammenhalt in diesem Land zu organisieren. Sie müssen dazu auch während und nach der Corona-Krise in der Lage sein. Ohne ein zusätzliches finanzielles Engagement von Bund und Ländern wird dies aber nicht möglich sein. Bund und Länder sind deshalb aufgefordert, rasch zu handeln und einen finanziellen Schutzschirm für die Kommunen aufzuspannen. Rat und Verwaltung der Stadt Lehrte halten dafür ein Bündel von finanziellen Maßnahmen notwendig, das mindestens die folgenden Aspekte umfassen sollte: Die Gewerbesteuer ist die wichtigste kommunale Ertragsquelle. Die Corona-Pandemie wird zu drastischen Ausfällen bei der Gewerbesteuer führen. Um die daraus resultierenden Belastungen der kommunalen Haushalte jedenfalls abzumildern, sind die Städte und Gemeinden zunächst für das Jahr 2020 von der Pflicht zur Abführung der Gewerbesteuerumlage zu befreien. Weit über die Gewerbesteuer hinaus werden die Kommunen in massivem Umfang von Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen betroffen sein. Bund und Länder müssen einen Teil dieser Corona bedingten Sonderlasten übernehmen. Notwendig ist daher eine Pro-Kopf-Zuweisung an die Städte und Gemeinden. Die Höhe dieser Zuweisung muss berücksichtigen, dass für die kommunale Ebene Einnahmeausfälle in Höhe von 350 Euro je Einwohner*in nicht unwahrscheinlich sind und bei einem länger dauernden Shutdown auch bis zu 500 Euro pro je Einwohner*in betragen können. Diese Ausfälle sollten mindestens hälftig von Bund und Ländern getragen werden. Die aus der Corona-Krise resultierenden Belastungen werden die Investitionsspielräume der Kommunen weiter einengen. Neben Konsum- und Investitionsanreizen für den privaten Sektor ist deshalb auch ein Förderprogramm für kommunale Investitionen erforderlich. Das Programm muss auf einen Zeitraum von mindestens fünf bis zehn Jahren angelegt und mit einem Mindestvolumen von 25 Milliarden Euro ausgestattet sein. Bedeutsam ist eine bürokratiearme Ausgestaltung, für die das KP II oder grundsätzlich auch das KIP II Vorbild sein könnte, um den Aufwand auf allen staatlichen Ebenen zu minimieren. Die Corona-Pandemie führt in vielen Bereichen dazu, dass geplante Projekte unterbrochen werden müssen bzw. überhaupt erst verzögert begonnen werden können. Vielfach sind die Kommunen bei der Finanzierung auf eine Kofinanzierung durch Bund und Land angewiesen. Die Fristen für die Beantragung bzw. Verwendung von Fördermitteln aus bereits bestehenden Töpfen (zum Beispiel Digitalpakt, Förderprogramm Sportstättensanierung, Luftreinhalteprogramm) sind hier unbürokratisch und sinnvoll zu verlängern.

Von Achim Gückel