Lehrte

Mehr als ein halbes Jahr lang hat sich die Lehrter Politik sehr schwer mit dieser Entscheidung getan. Nach zwei gescheiterten Anläufen kann nun aber plötzlich alles ganz schnell gehen. Der Rat der Stadt will am Mittwoch, 14. Juli, den zweitwichtigsten Posten im Rathaus neu besetzen: Marion Lange soll Erste Stadträtin werden – und zwar ohne dass der Posten noch ein drittes Mal offiziell ausgeschrieben wird. Für die 53-Jährige, die aus Lehrte stammt und derzeit als Leiterin des Haushaltsreferats im Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur tätig ist, zeichnet sich eine breite politische Mehrheit ab.

Bürgermeister Frank Prüße nennt Lange ein „echtes Lehrter Gewächs“. Die Kandidatin identifiziere sich mit der Stadt. Zudem habe Lange nach der zweiten im Rat gescheiterten Bewerbungsrunde im Mai direkt den Kontakt gesucht und sich ins Gespräch gebracht. „Sie hat mich angesprochen“, sagt Prüße, der jetzt von einer Sonderregelung im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz Gebrauch machen will. Diese besagt, dass Bürgermeister und Rat auch ohne weiteres offizielles Ausschreibungsverfahren den Posten besetzen können, wenn abzusehen sei, dass sich keine besser geeignete Person als Lange bewirbt.

Ein drittes Bewerbungsverfahren ist nicht gewollt

Die Vorstellung, es könne sich noch eine bessere Bewerberin als Lange finden, halten nach zwei gescheiterten Anläufen sowohl Prüße als auch die meisten Lehrter Ratspolitiker offenbar für unrealistisch. Deshalb soll es kein erneutes Ausschreibungs- und Auswahlverfahren geben, welches Monate dauern würde. Der Rat der Stadt muss diese Marschroute zwar am 14. Juli noch mit einer Dreiviertel-Mehrheit beschließen, doch die dürfte laut Prüße sicher sein. Danach könnte Lange dann gewählt werden.

Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für den schon im März in den Ruhestand gewechselten Ersten Stadtrat Uwe Bee hatte im Herbst vergangen Jahres begonnen. Im Dezember scheiterte die Arbeit einer eigens eingerichteten Findungskommission. Man habe sich nicht auf eine Person einigen können, hieß es damals offiziell.

Lesen Sie auch: „Uns Uwe“ geht: Wie der frühere Erste Stadtrat online verabschiedet wurde

Runde zwei der Kandidatenkür scheiterte im Mai im Rat nach einer Kampfabstimmung. Die von Prüße vorgeschlagene und von der Opposition unterstützte Kandidatin, die 60-jährige Annette Merz, fand bei der Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke kein Gefallen. Sie habe „nicht überzeugt“, hieß es aus dem Lager von Rot-Grün-Rot, das Merz geschlossen ablehnte. Die seit 28 Jahren bei der Stadtverwaltung Wolfsburg tätige Merz ist CDU-Mitglied und in ihrer Heimatgemeinde aktive Kommunalpolitikerin.

Die neue Kandidatin ist parteilos

Marion Lange ist nach Angaben Prüßes nicht Mitglied einer Partei. Sie lebt in Hannover, ist aber in Lehrte aufgewachsen und hat 1987 am Gymnasium ihr Abitur gemacht. Lange arbeitete bereits im Niedersächsischen Landesjugendamt, 20 Jahre lang in verschiedenen, teils leitenden Funktionen im Niedersächsischen Landesrechnungshof und ist seit 2019 Leiterin des Haushaltsreferats im Ministerium für Wissenschaft und Kultur.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich die 53-Jährige in den Fraktionen des Lehrter Rates persönlich vorgestellt. Schon vor der Abstimmung im Rat gibt es viel Zustimmung für sie. „Wir tragen den Vorschlag des Bürgermeisters aus voller Überzeugung mit“, sagt etwa Hans-Jürgen Licht, SPD-Fraktionsvorsitzender. Lange decke mit ihrer Fachkompetenz „ein breites Spektrum“ ab. Als Erste Stadträtin würde Lange unter anderem für die Bereiche Soziales und Bildung sowie für Rechtsangelegenheiten der Stadt zuständig sein.

„Nicht noch einmal gegen die Wand fahren“

Zustimmung kommt auch aus der Opposition. „Lange hat einen guten Eindruck gemacht, sie ist kompetent und passt zu Lehrte“, sagt CDU-Fraktionschef Hans-Joachim Deneke-Jöhrens. Außerdem sorge die Parteilosigkeit der 53-Jährigen für einen „gemeinsamen Nenner“ in der Stadtpolitik. Licht betont zudem, dass man kein drittes offizielles Auswahlverfahren mehr wolle, um „nicht noch einmal gegen die Wand“ zu fahren.

Der Rat der Stadt kommt am Mittwoch, 14. Juli, um 18 Uhr in der Sporthalle an der Schlesischen Straße zur öffentlichen Sitzung zusammen. Vor der Wahl der neuen Ersten Stadträtin soll der frühere Amtsinhaber Uwe Bee noch einmal in Präsenz verabschiedet werden. Wegen der Corona-Pandemie war das bislang nur online möglich gewesen.

Von Achim Gückel