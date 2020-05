Der Rat der Stadt Lehrte steht vor eine denkwürdigen Sitzung. Um während der Corona-Krise die gültigen Abstandsregelungen einhalten zu können, tagt er am Mittwoch, 6. Mai, im Kurt-Hirschfeld-Forum nur in halber personeller Stärke. Darauf hatten sich alle Fraktionen geeinigt.

So sieht es in einer Ratssitzung in Lehrte normalerweise aus. Wegen der Corona-Krise müssen die Mandatsträger jetzt auseinanderrücken. Quelle: Achim Gückel (Archiv)