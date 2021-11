Lehrte

Das Hallenbad am Hohnhorstweg ist marode und nicht mehr mit vertretbarem finanziellen Aufwand zu sanieren. Das steht bereits seit Monaten fest. Doch wie soll der Ersatz aussehen? In dieser Frage fällt der Rat der Stadt Lehrte in seiner Sitzung am Mittwoch, 1. Dezember, eine wichtige Richtungsentscheidung, die ordentlich ins Geld geht. Soll es die gut 14 Millionen Euro teure Minimalvariante mit 25-Meter-Sportbecken, Eltern-Kind-Bereich und Lehrschwimmbecken sein? Oder soll es doch lieber ein 50-Meter-Außenbecken sowie einen Saunabereich und ein Bistro geben, was dann gleich mit einem Plus von fünf weiteren Millionen Euro zu Buche schlagen würde?

In den bisherigen politischen Diskussionen hatte sich bereits ein klarer Trend abgezeichnet. Das Lehrter Bad soll seinen Freibadbereich mit 25- oder 50-Meter-Bahnen behalten. Auch die Lehrterinnen und Lehrter selbst hatten bei einer Befragung vor gut zwei Jahren mehrheitlich für den großen Wurf beim neuen Bad ausgesprochen und unter anderem ein 50-Meter-Becken im Außenbereich gefordert.

Nach dem Grundsatzbeschluss des Rates am Mittwochabend beginnt die Feinarbeit in Sachen Badneubau. Die Planungen sowie die Ausschreibung des Millionenprojekts könnten sich noch über Jahre hinziehen.

Bürgermeister bringt im Rat den Doppelhaushalt ein

In der Ratssitzung am Mittwoch wird Bürgermeister Frank Prüße zudem seinen Entwurf für den städtischen Doppelhaushalt der Jahre 2022 und 2023 einbringen. Darüber hinaus segnen die Politiker den Ausbau des Herzogwegs in der Kernstadt und die Satzung für das neue Baugebiet des Investors Rolf Neumann auf dem Gelände der Villa Nordstern ab. Neumann will aus dem Verkauf von neun Grundstücken Geld einnehmen, das er für den Umbau der Villa zu einem Sport- und Naturkindergarten benötigt.

Der Rat der Stadt kommt am Mittwoch, 1. Dezember, um 18 Uhr im Kurt-Hirschfeld-Forum zu seiner öffentlichen Sitzung zusammen.

Von Achim Gückel