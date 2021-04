Lehrte

Jetzt ist es beschlossene Sache: Drei Ortsfeuerwehren im Lehrter Stadtgebiet werden künftig in ihrer Bedeutung jeweils eine Kategorie höher eingestuft. Die Ortsfeuerwehr in Hämelerwald rückt von der Stützpunktfeuerwehr zur Schwerpunktfeuerwehr auf. Jene in Arpke und Sievershausen, die bisher als Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung geführt wurden, werden zur Stützpunktfeuerwehr befördert. Die Änderung wird in der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Lehrte eingearbeitet. Dafür hat der Rat der Stadt in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben.

Lesen Sie auch: So fällt die Jahresbilanz 2020 der Feuerwehr Lehrte aus

Für die drei Feuerwehren bedeutet die Höherstufung in der Praxis eine bessere materielle Ausstattung, mehr Ausbildungsmöglichkeiten und eine festgeschrieben Mindeststärke. Darüber hinaus ist mit der Höherstufung eine große Wertschätzung der Aktiven verbunden. „Das sorgt für einen großen Motivationsschub und wird zudem in die Chronik der Stadt Lehrte eingehen“, so CDU-Ratsherr Jörg Posenauer, der sich in der Onlinesitzung des Rates als Lehrtes Stadtbrandmeister im Namen der Feuerwehren bedankte. „Solch eine strukturelle Änderung kommt nur alle 50 Jahre einmal vor – das war die erste seit der Gebietsreform im Jahr 1974“, betonte Posenauer.

Von Katja Eggers