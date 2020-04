Lehrte

So etwas hat es in der Lehrter Kommunalpolitik noch nie gegeben: Der Rat der Stadt wird sich wegen der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise freiwillig halbieren. In der für den 6. Mai geplanten Sitzung werden sich statt 41 Mandatsträger nur 21 im Kurt-Hirschfeld-Forum versammeln, um über eine ganze Reihe von unaufschiebbaren Dingen zu entscheiden. In dieser verminderten Anzahl können die Politiker ausreichend Abstand zueinander halten. Das Verfahren ist nach Auskunft der Stadtverwaltung rechtlich einwandfrei. Auch die Mehrheitsverhältnisse im Rat bleiben gewahrt – allerdings nur, weil Bürgermeister Frank Prüße sich bei den Abstimmungen enthalten will.

Zu Beginn der Corona-Krise im März war auch der politische Sitzungsbetrieb in Lehrte auf null gesetzt worden. Die Ratssitzung Ende März fiel aus, damit wurden auch solch wichtige Entscheidungen wie jene über den städtischen Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021 sowie über den Bau eines neuen Gymnasiums an der Friedrichstraße auf Eis gelegt. Doch schon Ende März in einer Sitzung des Verwaltungsausschusses, der mit kleiner Besetzung und ausreichend Distanz zwischen den Beteiligten über die Bühne ging, war man sich einig: Die Ratssitzung am 6. Mai sowie die vorbereitenden Ausschusssitzungen dafür müssen trotz Corona stattfinden. Denn alles andere hieße politischer Stillstand.

Sitzungen wieder ab dem 19. April

Jetzt hat die Stadtverwaltung mitgeteilt, dass Lehrtes Politiker ab dem 19. April ihre öffentlichen Treffen und Beratungen wieder aufnehmen werden. Damit ein Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern zwischen den Beteiligten eingehalten werden kann, finden alle Sitzungen im Kurt-Hirschfeld-Forum statt. Denn dort ist genug Platz für die Ausschüsse, in denen maximal 20 Menschen beieinander sein müssen.

Bei einer Ratssitzung ist die Anzahl der Teilnehmer sehr viel höher. Zu den 41 Mandatsträgern kommen Vertreter der Verwaltung und oft auch viele Bürger hinzu. Dafür würde auch das Forum nicht mehr ausreichen. Lediglich unter freiem Himmel oder in einer großen Sporthalle wäre eine Ratssitzung in kompletter Besetzung in Corona-Zeiten wohl möglich.

Politische Kräfteverhältnisse bleiben gewahrt

Doch das wollen weder Verwaltung noch Politiker. Sie haben sich laut Auskunft von Stadtsprecher Fabian Nolting einmütig darauf geeinigt, den Rat für die Sitzung im Mai zu verkleinern und dabei das sogenannte Pairing anzuwenden. Das bedeutet, jede Fraktion und Gruppe halbiert die ihr zustehende Anzahl an Sitzen. Die Aufteilung ist dann so: SPD acht Sitze, CDU/Piraten acht, Grüne/Linke drei, AfD einen und FDP einen. Um das Bild des Rates unverfälscht abbilden zu können, in dem Rot-Grün-Rot normalerweise eine knappe Mehrheit hat, hat Bürgermeister Frank Prüße ( CDU) angekündigt, sich bei allen Abstimmungen der Stimme zu enthalten.

Weil die meisten Ausschusssitzungen und insbesondere die Treffen des Rates öffentlich sein müssen, greift die Stadt noch zu einer weiteren Sonderregelung. Am Eingang des Forums werden Einlasskarten für die Besucher vergeben. Das geschehe aber nur „in begrenztem Umfang“, sagt Nolting. Wie viele Gäste dabei sein können, wisse man aber noch nicht. Das müsse nun im Saal des Forums genau ausgemessen werden. Dort werde man auch die Sitze, auf denen man sich niederlassen darf, speziell markieren.

„Das wird so funktionieren“

„Das wird so funktionieren, auch die kommunalen Spitzenverbände haben versichert, dass solch ein Vorgehen zulässig ist“, betont Nolting und weist auf die Einigkeit in der Lehrter Politik hin. Das Verfahren habe darüber hinaus einen weiteren Vorteil. Ältere Ratsmitglieder oder solche mit gesundheitlichen Vorbelastungen müssten sich nicht einem engen Kontakt mit anderen aussetzen und könnten der Ratssitzung fernbleiben.

Im Kurt-Hirschfeld-Forum finden die Sitzungen des Jugendhilfeausschusses am 20. April, des Schulausschusses am 23. April, des Bauausschusses am 27. April sowie des Ausschusses für Haushalt, Wirtschaft, Liegenschaften und Feuerschutz am 28. April und 5. Mai statt. Der halbierte Rat kommt dort am 6. Mai ab 18 Uhr zusammen.

Was die Ortsräte machen, ist unklar

Ob auch die bisher geplanten Treffen der Ortsräte in den Lehrter Dörfern wie bisher terminiert stattfinden, ist noch unklar. Bisher stehen sechs solcher Treffen für die letzten zwei Wochen im April auf dem Plan. Diese dürfen jedoch nur in ausreichend großen Räumen stattfinden, in denen die Abstandsregeln für Mandatsträger und Besucher eingehalten werden können. Das wären zum Beispiel die örtlichen Turnhallen.

