Lehrte

Kommunalpolitik ist und bleibt in Lehrte überwiegend Männersache. Als die Bürgerinnen und Bürger der Stadt am 12. September ihren Rat neu gewählt haben, verhalfen sie nur elf Frauen zum Einzug in das Stadtparlament. Inklusive Bürgermeister Frank Prüße sind jedoch 30 Männer dort vertreten. Ein Verhältnis von etwa 1 zu 3 also – und exakt dieselbe Sitzverteilung unter den Geschlechtern wie vor fünf Jahren, als der Rat letztmals gewählt wurde.

Lehrtes Gleichstellungsbeauftragte Freya Markowis findet diese andauernde Unterrepräsentation der Frauen in der Stadtpolitik „nicht befriedigend und sehr schade“. Zumal Frauen durchaus neue Sichtweisen in die Politik einbringen könnten. Doch Markowis hat auch eine Erklärung für das Phänomen: „Engagierte Frauen machen andere Sachen als Politik“, sagt sie.

Lehrte ist kein Ausnahmefall

In führenden Positionen von Wohlfahrtsverbänden, in Kirchengemeinden oder Elternvertretungen zum Beispiel seien oft mehr Frauen als Männer anzutreffen, hat Markowis beobachtet. Auch Nachbarschafts- und Elterninitiativen würden oft von Frauen getragen. Und schließlich seien auch die meisten anderen Kommunalparlamente im ländlichen Raum überproportional mit Männern besetzt.

Das stimmt. Auch in Lehrtes Nachbarkommunen ist die Quote der Frauen in politischer Verantwortung niedrig. In Sehndes Rat sind elf von 35 Sitzen mit Frauen besetzt. In Uetze sind es zehn von 35, in Burgdorf immerhin 13 von 35.

Markowis: „Es gibt genug geeignete Frauen“

Dieses Verteilung müsse so nicht bleiben, meint Markowis. In Lehrte etwa gebe es viele Frauen, die gut geeignet seien, im Rat mitzumischen und sich dort durchzusetzen, meint sie. Diese trauten sich aber oft den Schritt in die Politik nicht zu. Daher sei es wichtig, weiterhin Werbung für den Einstieg in die Kommunalpolitik zu machen, appelliert die Gleichstellungsbeauftragte.

Lehrtes Gleichstellungsbeauftragte Freya Markowis: „Wir müssen die Schwelle zum Einstieg in die Politik senken“ Quelle: Katja Eggers

Dabei könne das vom Land unterstützte Mentoring-Programm helfen, bei dem erfahrene Politikerinnen eine Interessentin begleiten und den Einstieg erleichtern. Gesa Witte etwa, Neueinsteigerin bei den Lehrter Grünen, hatte diesen Weg gewählt. Grundsätzlich müsse aber Frauen mehr Mut gemacht werden, meint Markowis: „Wir müssen da gezielter rangehen, Frauen können das, wir müssen die Schwelle zum Einstieg in die Politik senken.“

Ein traditionelles Rollenverständnis

Oft aber sei es ein traditionelles Rollenverständnis, das Frauen daran hindere, sich politisch zu engagieren. Ausschuss- und Ratssitzungen seien halt abends, und da kümmerten sich viele Mütter um ihre Kinder, während die Väter etwas anderes machten, meint Markowis.

So ist die Geschlechterverteilung in den Ortsräten Auch in den sieben Ortsräten im Lehrter Stadtgebiet sind Frauen eklatant unterrepräsentiert. Von Ahlten bis Sievershausen gibt es insgesamt 51 Stimmberechtigte in den Dorfparlamenten. Darunter sind nur elf Frauen. Zwei von sieben Plätzen sind jeweils in Aligse-Kolshorn-Röddensen und Immensen weiblich besetzt, einer von neun ist es in Ahlten und Hämelerwald sowie einer von fünf in Steinwedel. In Arpke ist Dorfpolitik sogar reine Männersache. Dort Sind sieben Männer und keine einzige Frau in politische Verantwortung gewählt worden. Anders sieht es nur in Sievershausen aus. Dort sind Petra Drescher und Angelika Schmidt für die SPD sowie Tanja Gehrke und Karen Elfers für die CDU im Ortsrat. Vier Frauen also, gegenüber drei Männern. In nur einem Dorf wird aller Wahrscheinlichkeit nach eine Frau erneut zur Ortsbürgermeisterin gewählt – Heike Koehler (CDU) in Ahlten.

Eine Unterrepräsentierung der Frauen hat im Lehrter Rat indes Tradition. Nach der Wahl 2016 gab es ebenfalls nur elf Ratspolitikerinnen, fünf Jahre zuvor waren es sogar nur acht, nach den Kommunalwahlen 2006 immerhin elf plus der damaligen Bürgermeisterin Jutta Voß.

Nur 41 Frauen stellten sich zur Wahl

Schon die Listen der Kandidierenden, hinter denen die Lehrterinnen und Lehrter am 12. September ihre Kreuzchen machen konnten, sprechen eine deutliche Sprache. Insgesamt 154 Namen stehen dort, nur 41 sind von Frauen. Für die SPD traten 14 Frauen und 30 Männer an, für die CDU zehn Frauen und 30 Männer. Bei den Grünen lautete das Verhältnis neun zu 18, bei der AfD eins zu sechs und der FDP vier zu elf. Piraten, Satirepartei und die Wählergemeinschaft „Wir für Lehrte“ boten gar keine Frauen auf.

Die Fraktionsspitzen im Lehrter Rat sind indes zunehmend weiblich besetzt – Maren Thomschke ist neben Hans-Jürgen Licht bei der SPD seit 2019 in führender Verantwortung, Anette Sturm-Werner ist es bei der FDP-Fraktion und neuerdings ist es auch Gesa Witte neben Ronald Schütz bei den Grünen.

Im Rathaus haben mehr Frauen als Männer das Sagen Was in der Lehrter Kommunalpolitik nicht so recht funktioniert, klappt in der Stadtverwaltung dafür umso besser: Dort haben mittlerweile mehr Frauen mit Führungsaufgaben übernommen als Männer. Seit Anfang dieses Jahres sind erstmals mehr Fachdienstleitungen und Stabsstellen weiblich besetzt – und zwar im Verhältnis zehn zu sieben. Anja Kämmer etwa ist Kämmerin und führt die Finanzangelegenheiten der Stadtverwaltung, Anja Hampe den Fachdienst Stadtentwicklung, Ulrike Brendes die Personalabteilung, Karin Engelhardt den Fachdienst für Grünplanung und Umwelt, Annette Vetten jenen für Jugend und Soziales. Und mit Marion Lange übernimmt am 1. November eine Frau als Erste Stadträtin die allgemeine Vertretung von Bürgermeister Frank Prüße. Insbesondere die Wahl letzterer in die oberste Führungsebene im Rathaus hat Gleichstellungsbeauftragte Freya Markowis sehr erfreut. „Ich finde es faszinierend, dass jetzt bei uns so viele Frauen in führender Verantwortung sind“, sagt sie. Die Entwicklung sei indes kein Zufall, sondern das Ergebnis gezielter Personalentwicklung.

Immerhin: Das jüngste künftige Ratsmitglied in Lehrte ist weiblich: Alicia Werner (22) von der CDU. Deutlich jünger wird das Lehrter Stadtparlament allein durch sie aber auch nicht. Das Durchschnittsalter jener 40 Mandatsträger, die am 3. November ihren Dienst offiziell antreten, plus Bürgermeister Frank Prüße (57), beträgt exakt 50,6 Jahre. Der ausscheidende Rat, der fünf Jahre im Amt war, hat aktuell ein Durchschnittsalter von 54,87 Jahren.

Der neu gewählte Rat der Stadt kommt am Mittwoch, 3. November, zu seiner öffentlichen konstituierenden Sitzung in der Sporthalle an der Schlesischen Straße zusammen. Dann werden auch 13 Mitglieder des alten Rates offiziell verabschiedet.

Von Achim Gückel