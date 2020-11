Lehrte/Aligse

Das in der vergangenen Woche verteilte Flugblatt des Vereins für Dorferhaltung und Umweltschutz in Aligse hat ein heftiges Beben in der Lehrter Politik ausgelöst. Jetzt wehrt sich der gesamte Rat der Stadt inklusive Bürgermeister Frank Prüße öffentlich gegen die in dem Papier enthaltenen schweren Vorwürfe gegen die SPD und deren Ratsherrn Bodo Wiechmann. Vertreter aller im Rat vertretenen Parteien haben einen offenen Brief formuliert, in dem sie das Flugblatt aus Aligse scharf kritisieren, darin aufgestellte Behauptungen als falsch zurückweisen sowie den Verein, der gegen die Ansiedlung eines Aldi-Logistikzentrums vor den Toren des Dorfes kämpft, zu Fairness und Respekt mahnen.

Einen offenen Brief dieser Art, in dem Ratspolitiker aus allen Lagern wegen eines Angriffs auf eine einzelne Partei den demonstrativen Schulterschluss üben, hat es in der Stadt Lehrte vermutlich noch nie gegeben. Selbst altgediente Ratsmitglieder können sich nicht an eine derartige Gemeinschaftsaktion erinnern.

Der offene Brief des Rates ging an den Verein für Dorferhaltung und Umweltschutz in Aligse, wurde aber auch im Dorf verteilt und ist auf der Homepage der Stadt einsehbar. Quelle: Achim Gückel

Alle Parteien unterschreiben offenen Brief

Der Brief entstand auf Initiative der SPD-Fraktion während des vergangenen Wochenendes in einem aufwendigen Abstimmungsprozess zwischen den Parteien. Unterzeichnet wurde er von Bürgermeister Frank Prüße, Maren Thomschke und Hans-Jürgen Licht (beide SPD), Hans-Joachim Deneke-Jöhrens ( CDU), Ronald Schütz (Grüne), Ulrich Gürtler ( AfD), Dieter Münstermann ( FDP), Thomas Schwieger (Linke) und Sebastian Frenger (Piraten). Das Schreiben ist nun unter anderem auf der Homepage der Stadt zu finden. Es wurde direkt an den Verein für Dorferhaltung und Umweltschutz in Aligse gesendet, SPD-Mitglieder haben es aber auch an die Haushalte in Aligse verteilt.

Um dieses Flugblatt der Gegner eines Aldi-Logistikzentrums geht es. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

In dem Papier weist der Rat unter anderem den Vorwurf zurück, SPD-Ratsherr Bodo Wiechmann, der selbst Aligser ist, habe die Durchführung einer Einwohnerversammlung zum Aldi-Thema während des Corona-Teil-Lockdowns erzwungen, weil man auf diese Weise möglichst wenig Besucher, Kritik und Gegenwehr erhoffe. Bürgermeister Frank Prüße hatte bereits Ende vergangener Woche erklärt, dass diese Behauptung nicht stimme. Weder Wiechmann persönlich noch eine Gruppe aus dem Rat habe ihn dazu zwingen wollen. Die Einwohnerversammlung hatte Prüße in der Ratssitzung am 11. November wegen der angespannten Corona-Lage in der Stadt abgesagt.

Gepflogenheiten der Demokratie anerkennen

Der Rat kritisiert nun, dass die Aldi-Gegner nicht erklärten, wie sie zu ihrer Behauptung gekommen seien. Der Sprecher des Vereins, Otto Lüders, hatte sich darauf berufen, seine Informanten in der Sache nicht preisgeben zu müssen, aber auch gesagt, er fühle sich nicht an „political correctness“ gebunden.

Doch Lehrtes Politiker werden in ihrem offenen Brief noch deutlicher. „Sie erwarten als Interessengemeinschaft Gehör zu finden, ernst genommen zu werden und auf Augenhöhe zu diskutieren. Wir erwarten im Gegenzug, dass Sie die Gepflogenheiten unseres demokratischen Systems anerkennen und eine politische Debatte gerne kritisch, aber bitte fair begleiten“, heißt es in dem Schreiben an den Verein.

„Es geht um Grundregeln des respektvollen Miteinanders“

Leider sei mit dem Flugblatt „erneut eine Grenze überschritten“ worden – und das sei einem ernst gemeinten Dialog nicht zuträglich und führe dazu, dass Vertrauen zerstört werde. Daher wiesen die Fraktionen und Gruppen im Rat mit dem Bürgermeister die Vorgehensweise des Aligser Vereins sowie „die getätigten Falschbehauptungen“ zurück. Es müsse nun darum gehen, zum Dialog zurückzukehren und dabei „die Grundregeln des respektvollen Miteinanders“ zu beachten.

Die Lehrter Politiker betonen zudem, dass sie ehrenamtlich zum Wohle der gesamten Stadt Lehrte tätig seien. „Einzelne Ratsmitglieder öffentlich mit falschen Behauptungen bloßzustellen oder sich herablassend über diese zu äußern wird nicht kommentarlos hingenommen, sondern auf das Schärfste verurteilt“, heißt es wörtlich.

SPD-Fraktionschef Licht sagte am Donnerstag zudem, dass man in dem nun anstehenden politischen Verfahren zum neuen vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Firma Aldi ohne Zweifel eine gute Bürgerbeteiligung haben wolle. Im Flugblatt aus Aligse sehe er jedoch einen Angriff auf den Rat als Institution. „Wir sind alle Demokraten und haben einen moralischen Anspruch. Diesen Rahmen setzen wir uns und wollen wir erhalten“, sagte Licht, der auch zugab, dass die ursprüngliche Version des offenen Briefs „noch etwas schärfer formuliert“ gewesen sei als die schließlich veröffentlichte. In der Abstimmung mit den anderen Fraktionen und Parteien habe man aus dem Schreiben etwas Schärfe herausgenommen.

CDU : Sind weiterhin gegen das Logistikzentrum

CDU-Fraktionschef Hans-Joachim Denke-Jöhrens bestätigt den zunächst offenbar schwierigen Abstimmungsprozess. Es gelte aber, die Lage zu beruhigen, den „Ratsfrieden zu erhalten“ und „das Klima nicht zu vergiften“. Man habe mit der Beteiligung an dem offenen Brief jedoch mehrere Dinge verdeutlichen wollen, betont der Christdemokrat. Nämlich zu erklären, was in dem Flugblatt aus Aligse nicht wahr sei, und sich dagegen zu wehren, dass „ein einzelner Ratskollege an den Pranger gestellt wird.“

Deneke-Jöhrens hofft darauf, dass die Diskussionen um die mögliche Ansiedlung des Aldi-Logistikzentrums nun sachlich blieben und nicht persönlich würden. Grundsätzlich sei die CDU aber weiterhin gegen dieses Projekt. Die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke hatte es stets befürwortet.

