Lehrte

Die beiden Fußballvereine FC und SV 06 Lehrte bekommen einen hohen städtischen Zuschuss zum Bau von Kunstrasenplätzen. Das hat der Rat der Stadt am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Beide Clubs erhalten je 150.000 Euro als Investitionskostenzuschuss. Außerdem können sie 15 Jahre lang einen jährlichen Betrag von jeweils 10.000 Euro für die Pflege der Plätze einstreichen. Diese Pflegepauschale kann aber auch schon jetzt in einen weiteren, einmaligen 150.000-Euro-Zuschuss umgewandelt werden.

Umso größer war der Jubel und Applaus unter den Vertretern des SV 06 und des FC während der Ratssitzung, als die Entscheidung gefallen war. Allein vom SV 06 waren etwa 30 Mitglieder in den Rat gekommen. Der stellvertretende Ratsvorsitzende, der die Sitzung leitete, sprach von einem „wichtigen Tag für die Lehrter Vereine".

geben würde, war in den vergangenen Wochen nicht unbedingt absehbar gewesen. Mehrfach hatten insbesondere die Grünen Kritik an den Vorhaben geäußert. Sie monierten, dass vom Kunstrasen Abrieb in Mikroteilchen ins Erdreich gelange und es sich dabei mithin nicht um eine ökologische Lösung des Platzproblems bei den Lehrter handele. Auch um die Tatsache, dass mit dem und dem PSV zwei in der Stadt nicht von den profitierten und die des FC und des SV 06 nur als Mieter nutzten könnten, hatte für Debatten gesorgt.

Carsten Milde (Grüne) wiederholte am Mittwochabend, dass seine Fraktion mit dem Kunstrasen Probleme habe. „Wir tun uns mit dem Beschluss sehr schwer und stimmen nur mit Bauchschmerzen zu, denn Kunstrasen ist Plastik“, sagte er. Eigentlich müssten mehr Rasenplätze her, dafür gebe es aber keine Flächen. Allerdings erkenne man den Bedarf der

nach geeigneten Trainings- und Spielflächen, sagte Milde. Und auch die soziale und sportliche Arbeit der Clubs sei anzuerkennen, betonte der Grüne.

Was auch die Grünen letztlich überzeugte, waren erhebliche Auflagen an den FC und den SV 06. Sie müssen die

ohne einen Unterbau aus Kunststoff- oder Gummigranulat errichten und die Umweltverträglichkeit durch ein entsprechendes Zertifikat nachweisen. Außerdem sind die Plätze so anzulegen, dass bei der Entwässerung das durch Abrieb entstehende Mikroplastik aufgefangen wird und nichts ins Erdreich gelangt.

und dem PSV ermöglichen, die zu nutzen. Für sie sollen sechs Trainingseinheiten im Jahr kostenfrei sein. Für alle weiteren zahlen die Gastvereine aus dem Lehrter Stadtgebiet eine deutlich ermäßigte Miete. Außerdem müssen der FC und der SV 06 der Stadt einen genauen Plan unterbreiten, wie sie den Bau der finanzieren wollen.

Vorsitzender des Sportausschusses, hatte im Rat noch einmal die Bedeutung der für den FC und den SV 06 hervorgehoben. „Oft sind die Grasplätze unbespielbar, und dann weichen alle auf den Rotgrandplatz am Stadion aus", sagte er. sprach davon, dass man es mit den schaffe, „eine schwierige Situation zu regulieren", und man nun mit den Sonderregelungen durchaus auch ökologische Aspekte berücksichtige. CDU-Fraktionschef sprach sogar von einem „Tag großer Freude" für die Lehrter Fußballclubs.

Diesen Rotgrandplatz will der SV 06 in einen Kunstrasenplatz umwandeln. Wuhroj: Hulivj Cdajn

rund 700.000 investieren. Der SV 06 rechnet mit Gesamtkosten von 500.000 bis 600.000 Euro.

Das hatte der Rat der Stadt aber vor rund anderthalb Jahren abgelehnt.

Hier will der FC Lehrte seinen Kunstrasenplatz erstellen. Wufkpj: Kvdcec