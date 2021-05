Hämelerwald

Der Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen für Kleinkinder ist in Lehrte groß. Deshalb schießen etwa in Sievershausen, Ahlten und Arpke derzeit die neuen Kitas geradezu wie Pilze aus dem Boden. Und nun kommt auch in Hämelerwald ein Projekt hinzu. Der Rat der Stadt hat dem Vorhaben des Kirchenkreises Burgdorf und der evangelischen Gemeinde, ihre Kita Schatzkiste gehörig zu erweitern, einmütig zugestimmt.

Demnach kann der Kirchenkreis seine Planungen weiter vorantreiben. Er hat vor, die derzeit zwei Krippen- und eine Kindergartengruppe beherbergende Schatzkiste um zwei Kindergartengruppen zu erweitern. Damit könnten in der Einrichtung 105 Kinder betreut werden. Dazu muss ein 600 Quadratmeter großer Neubau eingerichtet und der vorhandene Gruppenraum saniert werden.

Elterncafé, Erziehungsberatung und Sprachkurse

Zudem will der Kirchenkreis an der Schatzkiste ein kleines Familienzentrum von 200 Quadratmetern Größe andocken. Dort könnte es beispielsweise Gesprächsangebote für Eltern, ein Elterncafé, Erziehungsberatung oder Sprachkurse geben.

All das finden Lehrtes Politiker hervorragend. Denn im aktuellen Bedarfsplan der Stadt für die Kitas steht geschrieben, dass Sievershausen und Hämelerwald genau jene zwei neuen Kita-Gruppen benötigen, welche der Kirchenkreis nun schaffen will. In den beiden Ortsräten erntete das Vorhaben daher schon vor einigen Wochen einhellige Zustimmung. Sievershausens Ortsbürgermeister Armin Hapke (CDU) etwa sprach von einer „sehr positiven Entwicklung“, Petra Drescher (SPD) von einer „tollen Lösung“ für das Problem der fehlenden Betreuungsplätze.

Dirk Werner: „Investition in die Zukunft des Dorfes“

Lob gab es nun auch im Rat der Stadt. Hämelerwalds Ortsbürgermeister Dirk Werner (SPD) nannte die Erweiterung der Schatzkiste „eine Investition in die Zukunft unseres Dorfes“. Der Hämelerwalder Ratsherr Renée-Michael Friedrich (CDU) zeigte sich erfreut, dass der Kirchenkreis so massiv in die Schatzkiste investieren wolle: „Denn Betreuungsplätze werden in Hämelerwald zurzeit verzweifelt gesucht.“

Von Achim Gückel