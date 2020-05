Lehrte

Sie saßen auf Abstand im Kurt-Hirschfeld-Forum, (fast) jeder trug einen Mundschutz, und sie verzichteten auf fast die Hälfte ihrer Mitstreiter: Lehrtes Ratspolitiker haben in einer denkwürdigen Sitzung am Mittwochabend den städtischen Haushalt für 2020 verabschiedet. Ein Beschluss, der erst wegen des Amtswechsels auf dem Bürgermeisterposten und dann wegen der Corona-Krise bis in den Mai aufgeschoben werden musste. Vertreter aller politischen Lager waren sich einig, dass es sich bei dem nun verabschiedeten Zahlenwerk um einen Krisenetat handelt, der von großen Unsicherheiten begleitet ist. Denn welche Einbrüche bei den Steuereinnahmen Corona für Lehrte bringe, sei bislang noch völlig unklar.

Um politisch überhaupt wieder in Tritt zu kommen, hatten sich die Fraktionen zuvor darauf geeinigt, die Ratssitzung im Forum nur mit 21 statt 41 Mandatsträgern durchzuführen. Denn nur für diese Anzahl reichte angesichts der Abstandsregeln der Platz aus. Doch das wird es in dieser Form nicht noch einmal geben, stellte Bürgermeister Frank Prüße fest. „Ich hoffe, die nächste Sitzung können wir wieder in voller Stärke absolvieren, und wenn weiterhin Distanzregeln gelten, werden wir in eine Sporthalle ausweichen“, stellte er klar.

Lehrtes Politiker müssen eine harte Nuss knacken

Prüße war es gewesen, der im Januar mit seiner ersten Einbringung eines Haushaltsentwurfs den Politikern eine harte Nuss zu knacken gegeben hatte. Er hatte im Stellenplan mehr als 80 Posten draufgesattelt und auch in der Investitionsplanung alle von der Politik gewünschten Projekte und deren Kosten aufgelistet und dabei relativ hohe Zinsen für Kredite veranschlagt. Das ergab Ausgaben, mit denen Lehrte in wenigen Jahren nicht nur seine Rücklagen aufgebraucht, sondern auch zu einem Haushaltskonsolidierungskonzept gezwungen gewesen wäre.

In mehr als 30 Änderungsvorschlägen speckte die Politik in den vergangenen Wochen Prüßes Entwurf ab. Der Bürgermeister selbst nahm bereits im Februar sein Vorhaben zurück, den Haushalt ohne Einnahmen aus den Straßenausbaubeiträgen zu rechnen. Von den mehr als 80 neuen Stellen blieben nur noch 46 übrig, die meisten davon im Bereich der neu zu schaffenden Kitas sowie für die Begleitung der anstehenden Großprojekte wie dem Bau des Schulzentrums Süd und des Gymnasiums.

Der Haushaltsplan ist jetzt um 15 Millionen Euro schlanker

„Insgesamt haben wir eine Entlastung von 15 Millionen Euro zum Etatentwurf hingekriegt“, betonte SPD-Fraktionschef und Finanzausschussvorsitzender Hans-Jürgen Licht im Rat und hob hervor, man wolle weiterhin einen Schwerpunkt auf Bildung und Kitas setzen. „Der Bürgermeister hat uns die Folgen von Investitionen vor Augen geführt, wir haben nun stark eingegriffen und viele Millionen bewegt“, sagte CDU-Fraktionschef Hans-Joachim Deneke-Jöhrens. Bei der Reduzierung der Ausgaben half allerdings auch der Kunstgriff, die Zinsen für Kredite nicht mit 2,5, sondern nur mit einem Prozent anzusetzen.

Schließlich trug der Rat den Haushalt 2020 einmütig mit. Zuvor hatte es insbesondere im Finanzausschuss aber heftige Kontroversen in Details und auch mehrere Kampfabstimmungen gegeben, bei denen sich stets die rot-grün-rote Mehrheitsgruppe durchsetzte. Eine Übersicht:

Prüße hatte die Einstellung eines weiteren Wirtschaftsförderers gefordert, der auch das Stadtmarketing einbindet. CDU, Piraten, FDP und AfD stützten diese Idee. Gerade in der Corona-Krise bräuchten Lehrter Unternehmen dringend einen Ansprechpartner, meinen sie. Die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke lehnte den Posten vorerst ab. Es müsse erst ein Konzept für die Tätigkeit eines Wirtschaftsförderers her. Das hatte Prüße kurz vor der Ratssitzung noch vorgelegt und auf die Einstellung gedrungen. Doch jetzt sollen zunächst die Unternehmen gefragt werden, wo der Schuh drückt. Das kostet 20.000 Euro.

Die Gruppe aus CDU und Piraten hatte eine Abkehr vom geplanten Familienzentrum in Lehrte Süd gefordert. Das sei angesichts der Finanzknappheit Luxus, und die Matthäuskirchengemeinde plane gerade etwas Ähnliches. Die Ratsmehrheit lehnte dieses Ansinnen ab. Das Familienzentrum sei an eine neue Kita angegliedert, deren Notwendigkeit niemand anzweifele, und Lehrte dürfe in der Beratung und Betreuung von Familien nicht den Anschluss verlieren. Schließlich planten alle Kommunen im Umkreis ähnliche Zentren oder hätten diese bereits.

Ein Fachmann für die Digitalisierung der Verwaltung wird in diesem Jahr nicht eingestellt. Die Ratsmehrheit setzte eine Verschiebung auf 2021 durch. Dagegen hatte sich die Opposition noch im Finanzausschuss auch mit Blick auf das verstärkte Arbeiten im Homeoffice während der Corona-Pandemie gewehrt. „Gerade jetzt brauchen wir das“, hatte Deneke-Jöhrens betont.

Das Vorhaben, 22 Stellen für die nebenberufliche Ausbildung von Kita-Betreuungskräften zu schaffen, ist vorerst ad acta gelegt. Das binde mittelfristig 3,6 Millionen Euro, gewährleiste aber nicht, dass die Kräfte nach ihrer Ausbildung tatsächlich bei der Stadt Lehrte tätig werden, hieß es aus der Mehrheitsgruppe. Die Opposition hatte für elf Ausbildungsplätze plädiert.

Lehrte wird nach dem Fortgang von Fokeline Beerbaum-Vellinga keine zweite Gleichstellungsbeauftragte neben Freja Markowis mehr bekommen. Beerbaum-Vellingas halbe Stelle wird nicht neu besetzt. Die Vertretung für Markowis soll laut Erstem Stadtrat Uwe Bee nun durch zwei andere Frauen übernommen werden, die bereits in der Stadtverwaltung tätig sind.

Das Projekt Rathaus 2020, in dem mehr Platz für die Verwaltung geschaffen und auch Neubauten geplant werden sollten, bekommt eine neue Stoßrichtung. Jetzt soll es darum gehen, flexible und moderne Arbeitsformen wie die Tätigkeit im Homeoffice oder das zeitliche Teilen von Arbeitsplätzen in den Fokus zu nehmen. Die Opposition hatte gefordert, das Projekt ganz einzustellen, die Mehrheit setzte dafür jedoch einen Finanzrahmen von 50.000 Euro in diesem Jahr durch. Denn es müsse dabei auch um Sanierungen des Rathauses, speziell des dortigen Dachs, sowie um Abriss und Ersatz für das marode Verwaltungsgebäude an der Gartenstraße gehen.

Das neue Gymnasium kommt an die Friedrichstraße Nun steht es fest: Für das Lehrter Gymnasium wird kein Neubau auf dem Schützenplatz errichtet, und es bleibt auch nicht bei Sanierungen und Anbauten an der Friedrichstraße. Stattdessen soll ein weitgehend vollständiger Neubau für die Schule nördlich und südlich der östlichen Friedrichstraße entstehen. Dafür werden die dortige Sporthalle und das Müllerhaus abgerissen. Der denkmalgeschützte Altbau wird runderneuert und zum Sek-II-Campus umgestaltet. Diesen Entschluss hat der Rat der Stadt einmütig gefasst und damit eine lange und höchst kontroverse Debatte über den richtigen Standort für das Gymnasium beendet. Als Nächstes soll nun ein Architektenbüro ermitteln, ob für den Bau des neuen Gymnasiums ein Projekt der öffentlich-privaten Partnerschaft infrage kommt. Die Stadt würde dabei Planung, Errichtung und Betrieb des Bauwerks an ein Unternehmen abtreten, und die Immobilie anschließend auf viele Jahre mieten. Genau so wird Lehrte beim Neubau des Schulzentrums Süd für die IGS und die Realschule vorgehen. Das hat der Rat am Mittwochabend ebenfalls beschlossen. Diese Marschroute ist nach bisherigen Berechnungen die kostengünstigste, schlägt aber in Maximalberechnungen immer noch mit 82 Millionen Euro zu Buche.

Von Achim Gückel