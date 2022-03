Lehrte

Der Rat der Stadt Lehrte hat in seiner Sitzung am Mittwochabend ein symbolisches Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt. Die Lokalpolitiker verabschiedeten einstimmig eine Resolution, in der sie Russland auffordern, den Angriff sofort zu stoppen und sich aus allen besetzten Gebieten zurückzuziehen.

Der Einmarsch sei völkerrechtswidrig und ein Angriff auf die internationale Ordnung sowie die Sicherheit in Europa. Man wünsche, dass die Menschen in der Ukraine in Frieden und Freiheit ihre Zukunft selbst gestalten können, heißt es in dem Papier weiter. Der Krieg sei „eine Tragödie, die die ganze Welt betrifft“, und für seine Beendigung könne es nur eine diplomatische Lösung geben.

Ukrainische Flagge vor dem Rathaus

Schon kurz nach Beginn des Angriffs russischer Truppen auf die Ukraine hatten Lehrter Politiker in einer Aktion vor dem Rathaus ein Zeichen gesetzt. Sie hielten dort eine große ukrainische Flagge hoch. Die Resolution folgt nun als zweiter symbolischer Akt. Bürgermeister Frank Prüße (CDU) hatte vor der Abstimmung über das Papier von einem „Krieg gegen Zivilisten“ und von einer „zynischen Polemik“ aus dem Kreml gesprochen. Wladimir Putin wolle sein Land wieder als Weltmacht aufstellen.

In ihrer Resolution danken die Lehrter Politiker auch allen Helferinnen und Helfern in der Stadt, die sich für Geflüchtete einsetzen und sich um vom Krieg betroffene Menschen kümmern – mit Sach- oder Geldspenden, tätiger Hilfe, der Bereitstellung von Wohnraum sowie der Teilnahme an Mahnwachen, Demonstrationen oder Gottesdiensten. Die ehrenamtliche Hilfsbereitschaft sei groß in der Stadt. Lehrte sei ein Ort der Vielfalt und Toleranz, in dem man sich den Menschenrechten verpflichtet fühle.

Das ist die Resolution des Lehrter Rates im Wortlaut Das ist die von allen Fraktionen und Lehrter Ratsgruppen außer der AfD unterzeichnete Resolution gegen den Krieg in der Ukraine im Wortlaut: „Gemeinsame Erklärung des Rats der Stadt Lehrte zum Krieg in der Ukraine: Der Rat der Stadt Lehrte verurteilt den völkerrechtswidrigen Einmarsch Russlands in die Ukraine auf das Deutlichste. Es handelt sich um eine Zäsur, einen Angriff auf die internationale Ordnung und die Sicherheit in Europa. Für das militärische Vorgehen Russlands gibt es keine Rechtfertigung. Der Rat der Stadt Lehrte fordert Präsident Putin und die russische Führung auf, die Souveränität der Ukraine anzuerkennen, die Truppen vom ukrainischen Staatsgebiet abzuziehen und die Invasion mit sofortiger Wirkung zu beenden. Auch die Anerkennung der Separatistengebiete Luhansk und Donezk verurteilen wir als einen Akt Russlands völkerrechtswidriger Destabilisierungsstrategie. Die Gebiete sind Teil des Territoriums der Ukraine, die ein souveräner Staat mit dem Recht auf vollständige Selbstbestimmung ist. In diesem Konflikt kann es nur eine diplomatische Lösung geben. Wir wünschen uns, dass die Menschen in der Ukraine in Frieden und Freiheit ihre Zukunft selbst demokratisch bestimmen können. Die verbrieften völkerrechtlichen Grundlagen, die die russische Föderation in nicht zu rechtfertigender Weise mit militärischer Gewalt eklatant verletzt hat, müssen wieder Geltung erlangen. Die Wahrung des Völkerrechts, der Menschenrechte und des Lebens der ukrainischen Bürger*innen in Selbstbestimmung, Würde und Freiheit ist für die Stabilität der internationalen Ordnung unerlässlich. Der Rat der Stadt Lehrte solidarisiert sich mit den Bürger*innen der Ukraine und fordert die Europäische Union und die Bundesregierung auf, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um denjenigen, die vor dem Krieg fliehen, eine menschenwürdige Flucht und sichere Unterkunft zu ermöglichen. Wir begrüßen ausdrücklich und freuen und über das Engagement der Einwohner*innen von Lehrte, die mit der Bereitstellung von privaten Unterkünften, der Aufnahmebereitschaft für Geflüchtete und Familien, mit Sach- und Geldspenden sowie der Beteiligung an Demonstrationen, Gottesdiensten und Mahnwachen ihre Unterstützung für die Menschen in der Ukraine zum Ausdruck bringen. Die ehrenamtliche Hilfsbereitschaft in Lehrte ist groß und erfährt unbürokratische Unterstützung durch die Stadt Lehrte. Wir sind in dieser Tragödie, die die ganze freie Welt betrifft, in Gedanken an der Seite unserer ukrainischen Mitbürger*innen, die um ihre Angehörigen im Kriegsgebiet bangen und sogar schon Familienmitglieder verloren haben. Lehrte ist ein Ort der Vielfalt und Toleranz. Lehrte fühlt sich als demokratische Stadt den Menschenrechten verpflichtet. Wir sind ein sicherer Hafen – auch für Bürger*innen der Ukraine!“

Unterdessen sind in Lehrte bereits zwei Busse mit Geflüchteten aus der Ukraine angekommen. Zudem haben viele Privatpersonen bereits auf eigene Faust Menschen aus dem vom Krieg erschütterten Land bei sich aufgenommen. Mit Stand vom Mittwoch seien 191 Geflüchtete bei der Stadt registriert gewesen, sagte Prüße. „Und wir rechnen mit weiteren Zuweisungen durch die Landesaufnahmebehörde. Es werden weitere Busse mit Menschen kommen.“

Etwa die Hälfte der Geflüchteten sind Kinder

Unter den bereits registrierten Geflüchteten seien etwa die Hälfte Kinder. „Die ersten von ihnen sind schon in Lehrter Schulen im Unterricht angekommen“, betonte der Bürgermeister. Doch langsam würden die privat angebotenen und städtischen Unterkünfte knapp. Um für die Aufnahme weiterer Menschen vorzubeugen, habe man nicht nur die Miete für die erst kürzlich ausgedienten Kita-Container verlängert. Die Stadt plane auch, „die Sporthalle an der Friedrichstraße vom Netz zu nehmen“, sagte Prüße.

In der Halle soll eine Notunterkunft für bis zu 60 Menschen entstehen. Die Vorbereitungen dafür liefen bereits. Nach Ostern solle die Halle bezugsfertig sein. Die Albert-Schweitzer-Schule, die normalerweise ihren Sportunterricht an der Friedrichstraße abhält, sowie die Sportvereine seien bereits von diesem Schritt informiert. Sie müssten ausweichen.

Gleichstellungsbeauftragte warnt vor Ausbeutung

Sowohl der Bürgermeister als auch der Rat der Stadt dankten alles bislang aktiven Helferinnen und Helfern. Lehrtes Gleichstellungsbeauftragte Freya Markowis warnte in der Ratssitzung zudem vor einer möglichen, auch sexuellen Ausbeutung von geflüchteten Frauen. Sie appellierte auch an alle privaten Helfer von Geflüchteten, diese unbedingt im Rathaus registrieren zu lassen. „Damit wir eingreifen können, wenn wir das müssen“, sagte Markowis.