Lehrte

Große Ehre für Uwe Bee: Am Mittwochabend wurde der langjährige Lehrter Stadtrat mit stehendem Applaus offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

16 Jahre lang war Bee zweiter Mann im Lehrter Rathaus gewesen. Er habe die Stadt entschieden mitgeprägt, sagte Bürgermeister Frank Prüße (CDU). Bee war bereits vor einigen Wochen verabschiedet worden – wegen der Corona-Pandemie allerdings online. In einer Sondersitzung des Rates waren nun noch einmal zahlreiche ehemalige Weggefährten in die Turnhalle Schlesische Straße gekommen, um sich von Bee persönlich zu verabschieden.

Applaus für Uwe Bee im Rat. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

So resümierte die frühere Bürgermeisterin Jutta Voß über ihre Zeit mit dem ersten Stadtrat, den sie einst bei einem Lehrgang kennengelernt hatte. Sie lobte Bees Zuverlässigkeit, Loyalität und Humor und berichtete dabei nicht nur von dessen Ambitionen bei den Lehrter Schützen, die ihm mehrmals die Rote Laterne einbrachten. Humorvoll erinnerte sie auch an gemeinsame Erlebnisse wie ein Malheur bei der Übergabe des Gastgeschenks in der Partnerstadt Vanves. Der Lehrter Teller, den Bee vorsorglich bestens verpackt als Fluggepäck aufgegeben hatte, war dennoch in mehrere Teile zerbrochen – ein Drama, das Bee erst kurz vor der Übergabe an die Gastgeber feststellte. Man habe die Situation schließlich gemeinsam mit Humor gelöst, erzählte Voß.

Auch die ehemaligen Stadt-Chefs nehmen am Abschied von Stadtrat Uwe Bee teil: Klaus Sidortschuk (links) und Jutta Voß. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Ex-Bürgermeister Klaus Sidortschuk dankte Bee für die „großartige Zusammenarbeit“, in der dieser trotz vieler großer Herausforderungen immer geduldig und nie schlecht gelaunt gewesen sei. CDU-Fraktionschef Deneke-Jöhrens hob Bees ausgleichende Art in der Kommunalpolitik hervor. Er gestand dabei augenzwinkernd, dass er dabei manchmal Kanten vermisst habe, an denen man sich als Kommunalpolitiker habe abarbeiten können. Für den Schulausschussvorsitzenden Thomas Diekmann (SPD) repräsentiert Bee das moderne Lehrte – er habe wie kein anderer den Bildungsbereich geprägt, den Ansturm von Geflüchteten bewältigt – und habe sich wie kein anderer für die Vereine eingesetzt. So sei er ein beliebter Redner bei den Hauptversammlungen der Feuerwehr gewesen. Stadtbrandmeister Jörg Posenauer bedankte sich für Bees Wirken für die Feuerwehr mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen.

Wechsel an der Verwaltungsspitze: Stadträtin Marion Lange löst Uwe Bee ab, der in den Ruhestand geht. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Von Patricia Oswald-Kipper