Mehr Fotovoltaikanlagen auf den Dächern städtischer Gebäude, ein Schulgarten für jede Kita und Schule in der Stadt, mehr Blühwiesen, ein Programm für die Aufforstung von Wäldern, mehr Straßenbäume und ein unbefristet eingestellter Klimamanager im Rathaus: Das sind nur einige der Punkte im ehrgeizigen Sofortprogramm zum lokalen Klima- und Umweltschutz in Lehrte. Der Rat der Stadt hat das rund 20 Punkte umfassende Papier am Mittwochabend einstimmig verabschiedet.

Die Diskussion darüber war im Oktober auf Antrag der Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke sowie auf dem Hintergrund der bundesweiten Proteste für mehr Klimaschutz in Gang gekommen. In den politischen Debatten im Januar war es an manchen Stellen etwas geschliffen worden. Es sei jedoch ein „Anfang, um in unserer Stadt etwas Positives in Gang zu bekommen“, sagte Ratsfrau Petra Drescher am Mittwochabend. Klimaschutz sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dieser Verantwortung wolle sich Lehrte stellen und ein Zeichen setzen, betonte Drescher und sagte auch, dass die Politik damit dem Wunsch vieler Bürger folge.

Lehrter Klimaprogramm hat vier Eckpfeiler

Christoph Lokotsch referierte indes die vier Eckpfeiler des nun verabschiedeten Programms. Das Klimaschutzaktionsprogramm der Stadt, das aus dem Jahr 2010 stammt, soll nun fortgeschrieben werden. Das laufende Programm soll stets neuen Anforderungen angepasst und vom Umweltausschuss überwacht werden. Bei allen Beschlussvorlagen, die Mitarbeiter im Rathaus anfertigen, müssen künftig die Auswirkungen für Klima-, Umwelt- und Artenschutz dargelegt und möglicherweise umweltfreundliche Alternativen aufgezeigt werden. Und schließlich kommt ein Klimaschutzmanager, der sich um das Programm kümmert.

Ronald Schütz, Fraktionschef der Grünen, betonte, dass man beim Lehrter Klimaschutzprogramm auch auf eine Bewusstseinsänderung in der Bevölkerung setze. „Wir haben ganz bewusst nicht mit Verboten gearbeitet, sondern wollen positiv an die Sache rangehen“, sagte er. Wichtig sei es, die Bürger nun mitzunehmen. Das soll unter anderem mit einem Zuschuss von 5000 Euro gelingen, der für eine Reihe von Informationsveranstaltungen ausgegeben werden soll. Darin soll es um Themen der Energieeffizienz in Haushalten, aber auch um Umwelt- und Naturschutzbelange gehen. „Wir wollen Öffentlichkeit schaffen“, gab Schütz die Marschroute vor.

Battermann : Klimaschutz ist größte Herausforderung

Henning Battermann ( CDU) bezeichnete den Klimawandel als „die größte Herausforderung unserer Zeit“. Freilich könne man diesen nicht allein aus Lehrte messbar beeinflussen. Es sei aber wichtig, gerade als industriell und von der Bahn geprägte Stadt ein Zeichen zu setzen. „Wir brauchen mehr Fotovoltaik, Windenergienutzung und Biokraftwerke“, sagte Battermann. Die Diskussionen der vergangenen Wochen seien sehr konstruktiv und dem Willen zur Einigung geprägt gewesen. Den zunächst von Rot-Grün-Rot eingebrachten und von der CDU kritisierten Passus, das Mittagessen in Lehrter Kitas und Schulen müsse einem offiziellen Qualitätsstandard entsprechen und möglichst vor Ort frisch gekocht sein, hatte man beispielsweise gestrichen.

Stefan Henze von der AfD zeigte sich ebenfalls erfreut, dass das Programm in manchen Details „glattgeschliffen“ worden sei. Das Thema der Erneuerung von Windkraftanlagen sehe er allerdings noch immer kritisch. Noch sei nämlich ungeklärt, wie man etwa mit der Entsorgung der teils nicht wiederverwertbaren Rotorblätter umgehe. Letztlich stimmten aber auch die beiden Lehrter AfD-Ratsherren für das Programm.

Für Lehrter Feste soll gelten: Mehrweg statt Einweg Der Stadtjugendring hat es im vergangenen Jahr bei seiner ersten Auflage des Festes „ Lehrte is(s)t multikulturell“ auf dem Rathausplatz vorgemacht. Wegwerfgeschirr, Plastikbecher, -messer und -gabeln gab es dort nicht. Mehrweg statt Einweg war das Motto. Und das soll künftig auch für alle anderen großen Feste in der Stadt gelten. Diese Marschroute hat der Rat der Stadt ebenfalls einstimmig befürwortet. Die Stadtverwaltung soll nun ein entsprechendes Konzept erarbeiten und dafür auch das Stadtmarketing mit ins Boot holen, das unter anderem das Weinfest, die verkaufsoffenen Sonntage und den Parkhauslauf in Lehrte organisiert. Lehrtes Politiker möchten aber auch, dass Weihnachtsmärkte und das Lehrter Schützenfest Einweggeschirr und -besteck verbannen. Ein Weg dazu sei möglicherweise die Verwendung kompostierbarer Produkte, sagte Marcel Haak ( CDU). Dieter Münstermann von der FDP mahnte die Kommunalpolitiker indes, bei sich selbst anzufangen und bei den im kommenden Jahr anstehenden Kommunalwahlen mit Plakaten zu arbeiten, die aus wiederverwendbarem Material sind.

