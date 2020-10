Lehrte

Die Stadt Lehrte macht einen großen Schritt in Richtung moderne Dienstleistung. Ab dem 1. Oktober ist über die Internetseite www.lehrte.de eine Online-Terminvereinbarung möglich. Dann besteht die Option, ohne vorherige Kontaktaufnahme mit dem Bürgerbüro oder etwa der Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle selbstständig einen passenden Termin zu buchen. Diese sind zunächst für 4 Wochen im Voraus buchbar.

Bestätigung kommt per Mail und SMS

„Umgehend nach der Buchung des Termins wird eine entsprechende Terminbestätigung via E-Mail verschickt“, erläutert Fabian Nolting, Sprecher der Stadtverwaltung. Sofern der Nutzer auch eine Handynummer angibt, bekommt er die Bestätigung zusätzlich per SMS. „Unabhängig von den Öffnungszeiten des Bürgerbüros besteht somit zukünftig die Möglichkeit, eine Terminbuchung eigenständig zu tätigen“, wirbt Nolting für den neuen Service. Eine Terminanfrage per Mail oder Telefon sei zukünftig nicht mehr nötig.

Die Stadtverwaltung erhofft sich durch diesen zusätzlichen Service, mögliche Wartezeiten zu reduzieren und sein Personal noch effektiver einsetzen zu können.

