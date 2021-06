Lehrte

Um einen politischen Vorschlag, der noch gar nicht offiziell in Lehrter Ratsgremien diskutiert wurde, gibt es bereits im Vorfeld enormen Wirbel. Sollen Kinder und Jugendliche als Ausgleich für entgangenen Freizeitspaß während der Corona-Pandemie in diesem Sommer freien Eintritt in Lehrtes Bädern erhalten? Ein Vertreter des Bundes der Steuerzahler hat diesen Vorschlag aus dem Lager von SPD, Grünen und die Linke unlängst als „wahltaktisches Manöver“ und „politischen Aktionismus“ bezeichnet. Solche Geschenke seien unverantwortlich mit Blick auf die hohe Verschuldung, der Lehrte entgegenstrebte.

Nun wehrt sich die Ratsmehrheit gegen diese Vorwürfe – und übt ihrerseits harsche Kritik am Steuerzahlerbund. Der Verband habe nicht richtig recherchiert, seine „ständige Nörgelei“ werde auf dem Rücken der Kinder ausgetragen und die Vorwürfe seien „kaum zu ertragen“, schreibt Rot-grün-rot jetzt in einer Presseerklärung. Der Haushaltsreferent des Verbands Niedersachsen-Bremen, Jan Vermöhlen, liege zudem mit seinen öffentlich geäußerten Vorwürfen „völlig falsch“, dass der freie Eintritt für Kinder und Jugendliche zulasten der Steuerzahler gehe, meint Grünen-Fraktionschef Ronald Schütz. Das seien Fake News.

„Verluste werden gegenfinanziert“

„Die Stadt Lehrte hat neben anderen Töchtern in ihrem Verbund auch eine eigene Bädergesellschaft. Die Bädergesellschaft erhält keinerlei Steuergelder“, betont auch Maren Thomschke, Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion. Die möglichen Verluste der Bädergesellschaft würden aus dem Verbund der anderen Töchter gegenfinanziert.

Zudem habe „diese gute Idee für Kinder und Jugendliche“ nichts mit Wahlkampf zu tun. Der freie Eintritt solle den jungen Lehrtern dabei helfen, nach Lockdown und Einschränkungen einen unbeschwerten Sommer zu verbringen, hatten Sprecher der Ratsmehrheit unlängst betont. Ob aus dem Vorhaben, dass einen vierstelligen Betrag an Mindereinnanhmen ausmachen dürfte, etwas wird, steht erst nach den demnächst beginnenden Beratungen im Jugendhilfeausschuss fest.

„Das Gegenteil von sozialer Gerechtigkeit“

Der Bund der Steuerzahler und die Lehrter Ratsmehrheit werden indes so schnell wohl keine Freunde mehr. Der Verband betreibe Lobbyarbeit im Interesse derjenigen, für die die Eintrittspreise von Schwimmbädern allein unter falsch verstandener Steuerpolitik begriffen wird. „Das ist das Gegenteil von sozialer Gerechtigkeit“, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung von Thomschke und Schütz.

Von Achim Gückel