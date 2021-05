Lehrte

Corona hat vieles verändert – auch in der Kommunalpolitik einer Kleinstadt wie Lehrte. Politische Sitzungen als Videokonferenz sind seit Februar schon Standard, und häufig sind viele Zuhörerinnen und Zuhörer virtuell dabei. Wenn es nach der Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke geht, soll das auch so bleiben. Denn wenn die Pandemie überwunden ist und Rat sowie Fachausschüsse wieder in Präsenzsitzungen in einem echten Versammlungsraum tagen, sollen diese Treffen auch per LivesStream ins Netz übertragen werden, fordern sie. Das hat Rot-Grün-Rot jetzt in einem Antrag formuliert.

Nicht nur Politikerinnen und Politiker hätten sich mittlerweile an eine Teilnahme via Internet an den Sitzungen gewöhnt, sondern auch Bürgerinnen und Bürger. „Diese Möglichkeit, direkt Informationen aus den politischen Gremien zu erlangen, soll weiterhin bestehen bleiben”, erläutert SPD-Ratsherr Timo Bönig das Anliegen. Das Streaming sei „ein zusätzliches niedrigschwelliges, zeitgemäßes und transparentes Angebot“, sich über Kommunalpolitik zu informieren, führt Christian Gailus, Ratsmitglied der Grünen, weiter aus.

Virtueller Sitzungsbetrieb hat sich eingespielt

Als die virtuellen Sitzungen vor rund einem Jahr zum Standard in der Lehrter Kommunalpolitik wurden, gab es nur anfangs kleinere technische Probleme. Mittlerweile hat sich der virtuelle Sitzungsbetrieb eingespielt, und selbst Beratungen von Ortsräten finden mittlerweile online statt. Vermehrt nehmen auch Gäste von zu Hause aus an den virtuellen Sitzungen teil.

Ganz auf die Wiedereinführung von Präsenzsitzungen verzichten wolle man aber nicht, betont die Ratsmehrheit. Eine persönliche Teilnahme ergebe etwa die Möglichkeit, „auch Stimmungen im Raum zu erkennen“ und durch Fragen und Anregungen direkt ins Geschehen einzugreifen, meint Linken-Ratsherr Thomas Schwieger. Aber nicht jeder könne oder wolle stets den Weg zum Sitzungsort auf sich nehmen. „Daher wollen wir hier ein Zusatzangebot schaffen”, sagt Schwieger.

Viele unterschiedliche Sitzungsorte

Die nötigen technischen Voraussetzungen dafür seien bereits teilweise vorhanden, argumentiert die Ratsmehrheit. Bei der nächsten Sitzung des Stadtparlaments am Mittwoch, 9. Juni, will sie den Antrag für Livestreaming offiziell zur Beratung einbringen. Die drei Fraktionen schlagen zudem vor, Aufwand und Nutzen des Angebots nach einem Jahr auszuwerten.

Die politischen Gremien in Lehrte tagen in der Regeln an unterschiedlichen Orten – im Kurt-Hirschfeld-Forum, in der Städtischen Galerie, im Sitzungszimmer des Rathauses, im Versammlungsraum am Rathausplatz oder auch in Schulen. Über die technischen Voraussetzungen, von all diesen Orten einen Livestream zu schalten, sowie die Kosten dafür gibt es noch keine Aussagen. Darüber werde man sich Gedanken machen, wenn der Rat der Stadt offiziell einen entsprechenden Prüfauftrag verabschiedet habe, heißt es aus der Verwaltung.

Von Achim Gückel