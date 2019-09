Wenn in einer Stadt groß gefeiert wird, fällt viel Müll an. In Lehrte soll das bald anders werden. SPD, Grüne und Linke im Rat der Stadt wollen, dass Feste und Veranstaltungen künftig ohne Plastikbecher und Einweggeschirr auskommen. Ein entsprechender Vorstoß soll nun politisch beraten werden.