Sievershause

Das Antikriegshaus in Sievershausen wird erneut zur Kulisse für eine Kunstausstellung. Ab Freitag, 18. September, sind dort unter dem Titel „Farben des Krieges für den Frieden“ Bilder des Malers Ravo Ossman zu sehen.

Ossman ist in Deutschland noch weitgehend unbekannt. Seine Werke sind Bestandteil des Buches „Töchter der Sonne – Keçên Rojê“ und zeigen friedliches jesidisches Leben vor dem IS-Terror und den grausamen Genozid mit seinen schrecklichen Folgen für die Menschen sowie seiner Verarbeitung dieser Erlebnisse. Im Zentrum des Buches stehen die authentischen Berichte geflüchteter jesidischer Frauen. Ossmans großflächige farbigen Gemälde unterstützen das Kino im Kopf der Leser.

Künstler wohnt seit 2016 in Hannover

Ossman wurde in Shingal im Irak geboren. 1992 schloss er sein Kunststudium in Mossul ab. Seine Werke hat er ab 2005 im Irak ausgestellt. Im Jahr 2009 immigrierte er nach Italien. Es folgten Ausstellungen in Rom, Venedig und Bozen sowie eine Gemeinschaftsausstellung im EU-Parlament in Brüssel. Ossman wohnt seit 2016 in Hannover.

Seine Arbeiten veranschaulichen die Bräuche, Traditionen und Leiden der Menschen der jesidischen Religion im Nordirak. Seine frühen Werke zeichnen sich durch einen realistischen Stil und die Neigung zum Impressionismus aus. Mit dem Angriff des IS und dem Völkermord gegen die Jesiden im Nordirak veränderte sich sein Stil hin zum Surrealismus.

Es gibt Musik und Fingerfood aus der jesidischen Küche

Die Vernissage beginnt um 18 Uhr. Der Fernsehmoderator Yilmaz Pêşkevin stellt den Künstler vor und spricht mit ihm in kurdischer und deutscher Sprache über seine Bilder. Es gibt ein musikalisches Begleitprogramm und Fingerfood aus der jesidischen Küche. An einem Büchertisch sind Ossmans Bücher auf Wunsch handsigniert erhältlich. Wegen der Corona-Beschränkungen findet die Veranstaltung vor dem Antikriegshaus statt.

Die Ausstellung ist danach bis zum 16. Oktober zu den Öffnungszeiten des Antikriegshauses von Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Besucher werden gebeten, sich unter Telefon (05175) 5738 anzumelden.

Von Katja Eggers