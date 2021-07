Lehrte/Hannover

Noch kurz vor den Sommerferien haben die Realschule Lehrte und die Ludolf-Wilhelm-Fricke-Schule in Hannover eine Zusammenarbeit für das nächste Schuljahr vereinbart. Realschulleiter Markus Böhm und Konrektor Joachim Kipper haben den Kooperationsvertrag für die Einführung einer sogenannten Koop-Klasse an der Realschule Lehrte am Dienstag unterschrieben. Kooperationsklassen sind besondere Klassen, in denen Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf von Förderschullehrkräften und pädagogischen Fachkräften unterrichtet werden.

Gemeinsamer Schulalltag

Die Bedingungen einer Förderschule mit kleinen Lerngruppen, individuellem Lernen und guter personeller Ausstattung würden somit in die Realschule transportiert, freut sich Böhm. Die Schülerinnen und Schüler haben an der Kooperationsschule ihr eigenes Klassenzimmer, können und sollen nach Absprache aber auch am Unterricht ihrer Stammgruppen in der Realschule teilnehmen.

Die jahrgangsübergreifende Koop-Klasse wird maximal zehn bis zwölf Kinder umfassen und nimmt am Alltag der Realschule teil. „Auf diesem Wege machen wir Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf ein wohnortnahes Angebot, vermeiden einen Schulwechsel nach Hannover und haben zusammen mit der an der Albert-Schweitzer-Grundschule bereits bestehenden Koop-Klasse ein entsprechendes Angebot für die Klassenstufen 1 bis 10 in Lehrte“, beschreibt Kipper die neue Kooperation. Das begrüßt auch Böhm: „Durch den vielfältigen sozialen Kontakt untereinander lernen alle Beteiligten das Wertschätzen menschlicher Vielfalt kennen und können daran wachsen.“

Lesen Sie auch Realschüler zeigen Ausstellung mit Werken zur Corona-Pandemie

Anmeldung auch nach Ferien möglich

Die Aufnahme in der Kooperationsklasse erfolgt über die Ludolf-Wilhelm-Fricke-Schule im Einvernehmen mit den Eltern und der Realschule. Anmeldungen sind auch noch nach den Sommerferien möglich. Eltern, die Interesse an dieser Beschulungsmöglichkeit haben, können sich direkt an Konrektor Joachim Kipper wenden, und zwar per E-Mail an joachim.kipper@stephansstift.de.

Von Oliver Kühn