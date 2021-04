Lehrte

„Wenn ihr nicht in die Schule kommen könnt, kommt die Schule zu euch“: Unter diesem Motto startet die Realschule Lehrte einen virtuellen Tag der offenen Tür am Dienstag, 27. April. Das Angebot richtet sich speziell an Eltern, Erziehungsberechtigte und Viertklässler, die aktuell auf der Suche nach der richtigen Schule zum Ende des aktuellen Schuljahres sind. Das Angebot ersetzt den traditionellen Tag der offenen Tür, der coronabedingt nicht stattfinden kann. Auf der Homepage der Realschule können Interessierte schon jetzt einen digitalen Rundgang erleben und dabei in die verschiedenen Bereiche der Schule hineinschauen. 

Am 27. April um 15.30 Uhr startet die Veranstaltung mit einer Eröffnungsrede durch Schulleiter Markus Böhm per Videokonferenz. Im Anschluss daran können zu verschiedenen Themen virtuelle Infosprechstunden bis 17.30 Uhr besucht werden. Hier können Eltern gezielt ihre Fragen zu Themen wie beispielsweise Berufsorientierung, Beratung und Schulsozialarbeit, Hausaufgabenhilfe oder der zweiten Fremdsprache Französisch stellen. Das Schulleitungsteam, bestehend aus Markus Böhm und Burkhard Gehrke, steht ebenfalls weiterhin per Videokonferenz und im Livechat zur Verfügung.

Annmeldeformulare gibt es auf der Homepage

Schon jetzt können sich die Eltern über die Homepage der Realschule informieren. Dort finden sich Anmeldeformulare, ein Informationsschreiben und die Begrüßungsmappe. Die Anmeldeunterlagen können ab sofort auf dem Postweg oder als PDF-Dokument per E-Mail der Schule zugeschickt werden.

Eine persönliche Anmeldung ist nur mit Terminabsprache möglich. Zudem muss eine Bescheinigung mit einem negativen Corona-Testergebnis vorliegen. Diese Bescheinigung darf nicht älter als 24 Stunden sein. Zur Terminabsprache steht das Sekretariat unter Telefon (05132) 8300630 bereit.

