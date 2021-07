Lehrte

Bewegende Reden, Bilder der Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis heute und viele Dankesworte: Das war die Abschiedsfeier für 109 Absolventinnen und Absolventen der Realschule Lehrte.

Dabei mussten die Zehntklässler in diesem Jahr auf die ganz große Entlassungsfeier in der Sporthalle verzichten. Die Schulabgängerinnen und Schulabgänger wurden im Foyer der Schule verabschiedet. Die Mädchen und Jungen wurden dabei in Etappen zum festlichen Akt gebeten.

Die beiden Zehntklässlerinnen Stine Brandt (links) und Katharina Bruns aus der 10b geben einen Überblick über ihre Zeit an der Realschule. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Die Lehrkräfte und Schüler ließen es sich dennoch nicht nehmen, eine angemessene Feier herzurichten. Die 109 Absolventinnen und Absolventen wurden von Schulleiter Markus Böhm einzeln und unter großem Applaus auf einem roten Teppich – einem sogenannten „Walk of Fame“ – begrüßt. Gleichzeitig wurden auf einer Leinwand Bilder der Jugendlichen vom Schulbeginn und heute gezeigt.

„Walk of Fame“ : Alle Absolventen dürfen zu Beginn der Feier über den roten Teppich schreiten. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Gute Abschlüsse trotz schwieriger Umstände

Schulleiter Markus Böhm hob in seiner Rede das „besonders fordernde Schuljahr mit unterschiedlichen Unterrichtsszenarien“ hervor – ein Jahrgang der ganz besonders unter den Corona-Beschränkungen der vergangenen Monate gelitten habe. Er lobte in dem Zusammenhang die besonderen Leistungen der Absolventinnen und Absolventen, die dabei vor allem viel Eigenverantwortung und Selbstorganisation bewiesen hätten. „Ein ganz besonderer Weg!“

Trotz der schwierigen Umstände seien gute Abschlüsse herausgekommen, sagte der Schulleiter erfreut. Mehr als die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler erreichte einen erweiterten Realschulabschluss. Die meisten wollen die Schullaufbahn nun auf einer weiterführenden Schule fortsetzen. „Das zeigt, dass Schule für so viele von euch gar nicht so schlecht gewesen sein muss“, sagte Böhm.

Keine langen Abschiedsszenen

Böhm gab den Absolventinnen und Absolventen einige persönliche Worte mit auf den Weg. „Jetzt folgt der zweite Schritt, der bitte nicht orientierungslos gesetzt werden möge, sondern einem Ziel folgt, das ihr nun erreichen möchtet.“ Es brauche Ausdauer und Widerstandsfähigkeit um die einzelnen Streckenabschnitte des neuen Weges zu bewältigen. Gleichzeitig seien Hilfsbereitschaft, Empathie, Wissbegierde und ein wertschätzendes Miteinander nötig – Attribute, die die Realschule zu vermitteln suche.

Für die Schulabgängerinnen und Schulabgänger gab es im Anschluss an die Feier zwar keine längeren Glückwunschszenarien und Abschiedsszenen, da die nächste Abschlussklasse schon für ihren Festakt vor der Tür wartete. Dennoch gelang es dem zehnten Jahrgang der Realschule, sich nicht nur mit herausragenden Leistungen, sondern mit einem tollen Festakt öffentlich und fröhlich von der Schulgemeinde zu verabschieden. Richtig feiern durften die Schulabgängerinnen und Schulabgänger ihre Abschlüsse dann später zu Hause.

Von Von Patricia Oswald-Kipper