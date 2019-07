Lehrte

Der Sommer ist die Zeit, in der man mitunter auf neuen Wegen unterwegs ist. So machen es nun auch die beiden evangelischen Kirchengemeinden in der Kernstadt. Die Markus- und die Matthäusgemeinde laden zur ersten regionalen Sommerkirche ein. An den sechs Sonntagen in den Ferien gibt es stets zunächst einen Gottesdienst und anschließend unter dem Motto „Das Land, darin Milch und Honig fließen“ Speisen und Getränke, die in der Bibel Erwähnung finden. Das Thema geht zurück auf eine Anregung des „Himmlischen Party-Service“, der sich schon seit einigen Jahren um das kulinarische Programm bei Veranstaltungen der Gemeinde kümmert.