Lehrte

Hart ins Gericht geht die CDU-Fraktion in der Regionsversannlung derzeit mit der Stadt Lehrte. Aus Sicht des Fraktionsvorsitzenden der Christdemokraten im Regionsparlament, Bernward Schlossarek, ist die Stadt nicht aktiv genug beim Thema Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Das vom Bund aufgelegte Programm sorgt dafür, dass Kinder und Jugendliche aus finanziell schwachen Familien die Möglichkeit bekommen, Lern- und Freizeitangebote zu nutzen. Zum Beispiel soll damit die Teilnahme an schulischen Ausflügen oder Klassenfahrten ermöglicht werden.

Lehrte liegt am Ende der Tabelle

„Lehrte hat regionsweit die wenigsten Gelder aus dem BuT-Paket abgerufen“, hat Schlossarek beobachtet. Dies gelte für den Zeitraum 2018 und 2019. Die abgerufene Quote liege regionsweit bei 43 Prozent der bereitstehenden Mittel. Lehrte habe nur eine Quote von 38 Prozent. „Dies bedeutet, dass die Leistungen bei vielen Kindern und Jugendlichen, die einen Anspruch haben, einfach nicht ankommen“, kritisiert der Lehrter.

Immerhin habe es 2018 bei den Sechs- bis 15-Jährigen eine Platzierung im Mittelfeld gegeben. „Dieser Teilerfolg sollte Anlass genug sein, künftig das schwache Gesamtergebnis zu optimieren.“ Er fordert eine Intensivierung der Werbemaßnahmen für BuT-Leistungen. Das gelte für Lehrte, aber auch für die gesamte Region.

Stadt informiert in Schulen und Kitas

Im Rathaus sieht man die Kritik der christdemokratischen Fraktion größtenteils an die falsche Adresse gerichtet. „Die Inanspruchnahme von BuT-Leistungen wird durch unterschiedliche Akteure und Organisationen beeinflusst“, teilt Rathaussprecher Fabian Nolting mit. Die Stadt selbst könne den Bereich Kindertagesstätten und Schulen sowie den Bereich der Leistungen für Asylbewerber und Empfänger von Sozialhilfe oder des Arbeitslosengeldes II beeinflussen. Bei anstehenden Veranstaltungen in den Schulen zum Beispiel werde vor Tagesausflügen oder Klassenfahrten regelmäßig über die Leistungen informiert. In den weitergehenden Prozess sei die Stadt allerdings nicht eingebunden.

Gleiches gelte für die Teilnahme der Kinder an der Mittagsverpflegung. „Die Erziehungsberechtigten müssen direkt Kontakt mit dem Lieferer des Essens aufnehmen und dort die BuT-Berechtigung nachweisen“, erklärt Nolting. Die Abrechnung erfolge dann zwischen Caterer und der Region Hannover.

Vereine und Organisation in der Verantwortung

Hinzu komme, dass Aktivitäten und Angebote auch ehrenamtlich durch Vereine und Organisationen angeboten würden, gibt Nolting zu bedenken. Hier habe die Stadt ohnehin keine Einflussmöglichkeiten. Es müssten vielmehr die Anbieter darüber informieren, welche Leistungen konkret beantragt werden müssen.

„Die Stadt informiert die BuT-Berechtigten im Rahmen ihrer Möglichkeiten umfassend“, sagt Nolting und weist damit die Kritik Schlossareks zurück. Im Rathaus werde man aber „weiter daran arbeiten, die Informationsprozesse zu optimieren“.

Von Michael Schütz