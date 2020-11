Arpke

Das von den Auswirkungen der Corona-Pandemie heftig getroffene Naturfreundehaus Grafhorn darf nicht sterben. Sein Bestand soll langfristig gesichert werden. Deswegen müssen schnell finanzielle Hilfen und ein Konzept her. Das fordern jetzt mehrere lokale Spitzenpolitiker in einer gemeinsamen, vom SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch auf den Weg gebrachten Presseerklärung. Hinter ihr stehen auch Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße ( CDU) sowie die Vorsitzenden der SPD- und der CDU-Fraktion im Regionsparlament, Silke Gardlo und Bernward Schlossarek.

Düstere Zeiten für die Bildungsstätte im Grünen

Miersch hatte bei seiner Sommertour im August mehrere von der Corona-Pandemie betroffene Einrichtungen besucht. Im Naturfreundehaus Grafhorn hatte ihm dessen Betreiber Christian Helmreich von der prekären Situation berichtet: keine Übernachtungen in der Herberge wegen des Ausbleibens von Schulklassen und Gruppen, keine größeren Aktionen, fast keine Umsätze mehr im gastronomischen Bereich. Helmreich und seine Ehefrau Annette sprachen auch vom Abbau von Personal und düsteren Perspektiven für die gesamte natur- und kulturhistorische Bildungsstätte samt Eisenzeithaus.

Mittlerweile haben die Helmreichs die Herberge samt Gastronomie bis inklusive März geschlossen. Wie es danach weitergehen wird, sei ungewiss, sagte Christian Helmreich erst vor einigen Tagen. Das Projekt einer Erweiterung und Sanierung der Herberge wolle er jedoch nicht beerdigen, sagte er.

Politiker setzen sich an einen Tisch

Miersch hatte im Sommer bereits betont, welch ein Herzensprojekt das Naturfreundehaus für ihn sei. Als Kurator der Deutschen Bundesstiftung Umwelt hatte er seinerzeit eine Förderung zum Ausbau des zur Bildungsstätte gehörenden Eisenzeithauses ermöglicht. Nun hat Miersch nicht nur mit Christian Helmreich erneut gesprochen, sondern auch Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße und den Leiter der Stabsstelle für Europaangelegenheiten bei der Region Hannover, Andreas Listing, mit ihm zusammengebracht, um gemeinsam eine neue Perspektive für Grafhorn zu erarbeiten.

„Ein Aus dieser Natur- und Bildungsstätte wäre ein riesiger Verlust für Lehrte und die gesamte Region Hannover. Jeder, der das Naturfreundehaus kennt, weiß, dass es einzigartig und unverzichtbar ist“, wird Miersch nun in der Pressererklärung zitiert. Das Naturfreundehaus sei mit den insbesondere für Kinder tollen Angeboten ein „einzigartiger Treffpunkt“ in der Region, der unbedingt erhalten und gefördert werden müsse, sagt Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße. „Ich bin sicher, dass sich die Lehrter Politiker geschlossen hinter das Projekt stellen“, so das Stadtoberhaupt.

SPD und CDU wollen finanzielle Förderung

Im Anschluss an die ersten Gespräche kamen auch Gardlo und Schlossarek mit ins Boot. Beide betonen nun, dass sie in fraktionsinternen Beratungen zum Regionshaushalt eine Förderung für das Naturfreundehaus beschlossen haben. CDU und SPD bilden eine Koalition in der Regionsversammlung – und diese soll am 19. Dezember über einen fraktionsübergreifenden Antrag entscheiden, der die Regionsverwaltung auffordert, ein Konzept zur Weiterentwicklung des Naturfreundehauses zu erstellen.

