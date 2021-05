Lehrte

Zu einem virtuellen Familiensporttag bittet der Regionssportbund (RSB) Hannover für Sonnabend, 12. Juni. Dabei gibt es nicht nur sportliche Übungen zu erleben, sondern auch Tipps für eine gesunde Ernährung und Informationen darüber, was bei der Arbeit im Homeoffice beachtet werden sollte. Die Teilnahme ist kostenlos und steht jedem offen. Eine altersmäßige Beschränkung gibt es nicht. Anmeldungen sind auf der Internetseite des RSB unter www.rsbhannover.de/familiensporttag möglich.

Ursprünglich sollte es in Lehrte wieder einen (realen) Männersporttag geben. Da das aber zurzeit noch nicht wieder erlaubt ist, erstellten die RSB-Mitarbeiter mit Unterstützung mehrerer Vereine ein virtuelles Programm und erweiterten es so, dass es die ganze Familie anspricht. Los geht es um 10 Uhr mit ein paar organisatorischen Informationen zum Ablauf, und dann wird live in einen Vahrenwalder Supermarkt geschaltet.

Dort warten Ernährungsexpertin Nina Schulz und Krankenkassenvertreter Dennis Busche mit Philipp Seidel vom RSB auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie werden verschiedene Produkte aus den Regalen nehmen und über die Inhalte informieren sowie Fragen dazu beantworten. Die Veranstalter raten dazu, Fragen schon auf dem Anmeldeformular zu stellen, dann würden sie in jedem Fall berücksichtigt.

Geocaching, Thaiboxen und Tabata

Um 11 Uhr beginnt dann der sportliche Teil. Geocaching und ein Lauf-Abc mithilfe einer Leiter stehen ebenso auf dem Programm wie Fitness-Thaiboxen und Tabata. Dabei wechseln sich 20 Sekunden hoher Belastung mit zehn Sekunden Pause in acht Runden ab. Rückenübungen und Bodybalance – eine Abfolge von einfachen Dehnübungen, Bewegungen und Posen aus Yoga, Tai Chi und Pilates zu fließender Musik – werden ebenfalls angeboten. Zum Abschluss wird es kulinarisch: Unter Anleitung von Barbara Olze vom Umweltzentrum Hannover wird gekocht, und hinterher treffen sich gegen 15 Uhr alle Teilnehmer „mit dampfendem Teller vor den Bildschirmen“, wie es in der Ankündigung des RSB heißt.

Mit dem Angebot will der RSB dazu animieren, die beim Familiensporttag ausprobierten Sportarten hinterher im Verein zu betreiben oder den eigenen Verein aufzufordern, ein entsprechendes Angebot in sein Programm aufzunehmen.

Von Thomas Böger