Lehrte

Peter Warz ist mit den Nerven am Ende. Der Gärtner des Klinikums in Lehrte bangt um die frisch gepflanzten Stiefmütterchen im idyllischen Krankenhausgarten. Seit November sind dort zwei Rehe zu Gast – und futtern sich munter durch Büsche und Beete. „Manche Sträucher haben schon gar keine Blätter mehr“, berichtet Warz.

In seiner Not hat sich der Gärtner an Hartmut Scholz, den Hegeringleiter in der Jägerschaft Burgdorf, gewandt. Der hat sich die Situation angeschaut – und die Rehe sogar fotografieren können. „Tagsüber verstecken sie sich in einem gut geschützten Bereich neben dem Krankenhausparkplatz, gegen Abend tummeln sie sich dann im Krankenhausgarten“, erklärt der Jäger.

Tiere kommen vermutlich aus der Hohnhorst

An Menschen haben sich die Rehe längst gewöhnt. Die Tiere sind sogenannte Kulturfolger und arrangieren sich mit ihnen. Weil sie im Dickicht nicht besonders auffallen, gehen die meisten Menschen oft nur wenige Meter an ihnen vorbei und bemerken die Rehe gar nicht.

Gut versteckt: Um das Reh zwischen den Sträuchern am Krankenhausparkplatz zu erkennen, muss man schon ganz genau hinschauen. Quelle: Hartmut Scholz

Bei den zwei Rehen handelt es sich laut Scholz um eine Ricke und ihren Jährlingsbock. Damit ist in der Jägersprache das Kitz vom vergangenen Jahr gemeint. Der Hegeringleiter vermutet, dass die Tiere ursprünglich aus dem Waldstück Hohnhorst kommen. Auf der Suche nach einem neuen Lebensraum und Nahrungsquellen seien sie vermutlich über den Stadtpark, das Grabeland und den Neuen Friedhof zum Krankenhausgarten gelangt. „Vielleicht wurden die Rehe im Stadtpark zu sehr von Passanten gestört“, meint Scholz.

Lesen Sie auch: Nicht ungefährlich: Jäger retten Rehbock aus Zaun

Eine Lösung ist nicht in Sicht

Im Krankenhausgarten haben die Tiere alles, was sie brauchen. „Das Reh ist ein sogenannter Näscher – es liebt Kräuter, Knospen, Stiefmütterchen und auch Rosen“, erklärt Scholz. Im Krankenhausgarten haben die Rehe auch schon die Kräuter im Heilpflanzengarten angeknabbert. „Das sieht wirklich nicht schön aus“, berichtet Gärtner Warz. Eine Lösung ist jedoch nicht in Sicht. Denn Scholz weiß auch keinen Rat.

Abgeknabbert: Die zwei Rehe im Krankenhausgarten futtern die Büsche kahl. Quelle: privat

Die Rehe scheinen sich im Krankenhausgarten wohlzufühlen und finden auch nicht mehr zurück in den Stadtpark. „Man könnte versuchen, sie mit mehreren Leute zu vertreiben – aber dann kommen sie zurück“, ist sich Scholz sicher. Falls es gelänge, die Tiere zu verscheuchen, würde seiner Meinung nach am ehesten ein mindestens 1,20 Meter hoher Zaun helfen. Der Bereich sei jedoch sehr groß und verschachtelt und lasse sich daher gar nicht einzäunen.

Lesen Sie auch: Ungewöhnliches Trio: Rehe und Storch suchen gemeinsam nach Futter

Jäger erreichen auch Notrufe von Gartenbesitzern

Hoffnung besteht laut Scholz lediglich, wenn die Rehe von alleine wieder über den Stadtpark aus dem Krankenhausbereich verschwinden. Andernfalls erwartet der Jäger dort sogar noch größere Schäden. Denn die Tiere werden sich vermehren. „Die Ricke ist tragend und wird im April vermutlich zwei Kitze zur Welt bringen“, sagt Scholz.

Zu den Hasen, die sich schon seit Jahren durch den Krankenhausgarten mümmeln, stehen die Rehe übrigens in keiner Konkurrenz, was die Nahrung angeht. „Im Gegenteil, die ergänzen sich und warnen sich sogar gegenseitig bei drohender Gefahr“, sagt Scholz. Die Rehe scheinen in Lehrte zudem auf dem Vormarsch zu sein. Scholz hat bereits mehrere Notrufe von Gartenbesitzern am Hohnhorstsee bekommen. Dort machen sich die Tiere mit Vorliebe über die Rosen her.