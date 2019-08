Aligse

Eine ehemalige Weide wird zum neuen Wohnquartier: Auf dem 3150 Quadratmeter großen Grundstück an der Peiner Straße 40 entsteht unter dem Titel „Generationen. Leben. Aligse“ in drei Gebäudekomplexen 16 Wohneinheiten Raum für generationsübergreifendes Wohnen. Der Rohbau ist so gut wie fertig, der Erstbezug ist für Anfang nächsten Jahres geplant.

Generationen miteinander verbinden

Und die Nachfrage ist riesig. „Drei Viertel sind schon verkauft“, sagt Stefan Lange, Makler und Immobilienfachmann von der Volksbank Braunschweig-Wolfenbüttel Immobilien GmbH (Brawo). Das Konzept, in dem Quartier Generationen miteinander zu verbinden, gehe auf. Vier Reihenhäuser für Familien, acht Wohnungen für Paare und vier Penthäuser für das etwas betuchtere Publikum. Er gehe davon aus, dass der Rest der letzten noch vier verfügbaren Einheiten Ende September verkauft sei – die Reihenhäuser allerdings sind schon alle vergeben.

Die Nachfrage für das Bauprojekt Generationen.Leben.Aligse ist groß. Quelle: Sandra Köhler

Vier zweigeschossige Reihenhäuser mit einer Wohnfläche von 140 bis zu 199 Quadratmetern und jeweils vier bis sechs Zimmern, Terrasse und Gartenanteil entstehen dort. Zudem in sogenannten Stadtvillen acht barrierefreie Etagenwohnungen mit einer Größe von 93 bis 98 Quadratmetern samt Balkon oder Terrasse und vier Penthäuser mit 136 bis 160 Quadratmetern Wohnfläche und Dachterrasse. Dazu soll eine Grünfläche mit Gemeinschaftsplatz angelegt werden. „In das Projekt soll Leben rein“, nennt es Lange.

Aufzüge in allen Gebäuden

Die Preise sind kein Schnäppchen, was dem Interesse aber offenbar keinen Abbruch tut. Die beiden noch verfügbaren Wohnungen von rund 100 Quadratmetern kosten je 299.000 Euro, die beiden verbliebenen Penthäuser 439.000 Euro. „Dafür handelt es sich um keine Wohnkaserne, alles ist luftig gebaut“, sagt Lange. Zudem gebe es außer in den Reihenhäusern Aufzüge in allen Gebäuden, sodass Wohnungen und Penthäuser per Lift erreichbar sind. Die Wohneinheiten seien darüber hinaus überwiegend barrierefrei.

Zudem seien die Gebäude hochwertig gebaut. So wird etwa energieeffiziente Wärmepumpentechnik verbaut. Es gibt Fußbodenheizungen in allen Wohnbereichen, Designfußböden, Fenster mit Mehrfachverglasung, elektrische Rollläden, einbruchshemmende Eingangstüren und Fenster im Erdgeschoss sowie überdachte Fahrradstellplätze und bereits zugeordnete Stellplätze. Im Mai nächsten Jahres sollen dann als letzter Schritt die Außenanlagen fertiggestellt werden.

Von Sandra Köhler und Oliver Kühn