Lehrte

Man kann vermutlich ohne Übertreibung sagen, dass keiner der Bewohner im Tanngarten die eigene Wohnstraße so gut kennt wie Alfred Busse – zumindest, was die Oberfläche der Straße angeht. Denn zweimal am Tag geht der Rentner die gesamte Sackgasse ab und sucht nach den Hinterlassenschaften anderer Menschen und Hunde. Wenn der 78-Jährige eine weggeworfene Flasche, ein achtlos fortgeworfenes Bonbonpapier oder ein benutztes Papiertaschentuch findet, hebt er es auf und entsorgt es in seinem eigenen Hausmüll.

Immer hat er auch einen Kotbeutel dabei, um die Hinterlassenschaften der Hunde aufzunehmen und in den dafür von der Stadt aufgestellten Sammelbehälter an der Braunschweiger Straße zu werfen.

„Es hat mir gereicht“

Seit einem halben Jahr hat sich der gelernte Schlosser dieser selbst gestellten Aufgabe angenommen. „Ich habe jeden Tag zugesehen, wie sich in der Straße Müll angesammelt hat“, meint Busse. „Irgendwann hat es mir gereicht.“ Vorbild war einer seiner Nachbarn, der selbst einmal eine Aufräumaktion im Tanngarten gestartet hatte. Das sei allerdings nur als einmalige Aktion geplant gewesen. Busse geht nun jeden Tag bei Wind und Wetter auf Tour.

Warum die Leute ihren Müll einfach auf der Straße und am Fußweg entsorgen, kann er nicht nachvollziehen. „Das ist einfach die Gedankenlosigkeit der Menschen“, vermutet der im westfälischen Gronau aufgewachsene Lehrter. Außerdem sei zu beobachten, dass gerade da, wo schon etwas liege, schnell noch mehr Müll dazukomme. „Das ist schon fast Mode geworden“, erzählt der Rentner bedauernd. Und mit der Zeit sammele sich so einiges an.

Hundebesitzer zeigen keine Einsicht

Gelegentlich trifft Busse auf seiner Runde auch auf Hundebesitzer, die ihr vierbeiniges Familienmitglied Gassi führen. „Wenn ich dann sehe, dass der Hund sein Geschäft macht, spreche ich die Leute höflich darauf an.“ Busse verweist dann auch auf die Benutzung von Hundekotbeuteln. Er treffe dabei allerdings meist auf wenig Einsicht. „Sie beteuern aber immer, dass sie es sonst wegmachen – nur heute mal nicht“, berichtet er, und man sieht ihm seinen Zweifel dabei an. Andere Hundebesitzer würden sich gar die Belästigung verbitten.

Eine Handhabe gegen die Hundebesitzer oder gegen die Verursacher von Müll hat er nicht. „Ich habe ja keine Befugnis.“ Aber er werde weiterhin die Leute ansprechen, wenn er sie dabei beobachtet, wie sie etwas wegwerfen oder der Hund in der Landschaft sein Geschäft verrichtet.

Flaschenscherben mitten auf dem Weg

„Wenn es am Rand auf dem Rasenstreifen geschieht, ist es ja gar nicht so schlimm“, findet Busse. Aber er habe bereits Hundehaufen und auch Flaschenscherben mitten auf dem Weg entdeckt. „Das ist nicht schön, wenn man da reintritt.“

Dass er sich damit eine Art Sisyphusarbeit auferlegt hat – schließlich liegt am nächsten Tag wieder etwas da – stört den 78-Jährigen nicht. „Die Motivation lässt nicht nach.“ Aber ein gewisser Zweifel an der Menschheit beschleiche ihn mitunter schon.

Von Michael Schütz