Sievershausen

Fegen, pflanzen, reparieren: Die Rentnerband des Heimatbundes Sievershausen kümmert sich seit 40 Jahren darum, dass in Sievershausen alles schmuck aussieht.

Im Frühjahr werden Blumen gepflanzt und Weiden verschnitten, im Herbst muss das Laub von den Rasenflächen aufgesammelt werden und an einigen Stellen sind auch kleinere Reparaturen angesagt. „Meistens kriegen wir das alleine hin, viele von uns waren vorher in Handwerksberufen tätig“, sagt Erich Drescher, Vorsitzender des Heimatbundes Sievershausen, zu dem die Gruppe zählt. Auf rund 20 Arbeitseinsätze kommt die zwölfköpfige Truppe pro Jahr.

Das Engagement begann in den Achtzigerjahren. Anlass zur Gründung der Gruppe mit dem Namen Rentnerband war der Auftrag des damaligen Bürgermeisters an den Heimatbund, Bäume im Ort zu pflanzen. Erst danach kamen weitere Projekte zur Ortsverschönerung hinzu – wie der Bau der Buswartehäuschen an Asseburgs Ecke und am Berliner Platz sowie die Errichtung einer Säule mit dem Berliner Bären und vieles mehr.

Arbeiten beginnen jedes Jahr im Frühjahr

Erst in den vergangenen Tagen wurde am Berliner Platz und anderen Orten im Dorf Laub von den Rasenflächen gesammelt. „Im Herbst machen wir das alle 14 Tage“, erklärt Erich Drescher.

In diesem Jahr gab es viel am Berliner Platz zu tun. Die Tafel mit dem Ortsplan wurde gestrichen und die Säule mit dem Berliner Bären erneuert. „Es macht Spaß, etwas gemeinsam für den Ort zu tun“, sagt Horst Festerling, der die Gruppe leitet und Einsätze organisiert. Ihre Arbeit werde im Dorf anerkannt und sehr geschätzt, so Festerling. Laut Drescher hält das Werkeln in der Gemeinschaft auch fit. Im Sommer treffe man sich nach den Einsätzen zum Grillen, im Herbst werde im Anschluss gemeinsam gefrühstückt. Die regelmäßigen Termine enden immer im November. Als letzte große Aktion für dieses Jahr soll am Berliner Platz der Weihnachtsbaum aufgestellt werden.

Heimatbundchef Erich Drescher ist stolz auf die kürzlich erst renovierte Säule mit dem Berliner Bären. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Ohne die finanzielle Unterstützung des Ortsrates und des Heimatbundes seien viele Arbeiten gar nicht möglich, sagt Drescher. „Wenn wir mal Material brauchten, wurde es bisher immer bewilligt“, so der Heimatbund-Chef. Auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Lehrte funktioniere sehr gut. „Wenn wir mal etwas nicht reparieren können und nachfragen, dann ist der Bauhof der Stadt Lehrte meist schon am nächsten Tag zur Stelle.“

Rentnerband sucht Helfer

Viele der Helfer der Rentnerband sind schon lange dabei. Der älteste Aktive ist knapp 90 Jahre alt. „Wir brauchen dringend Verstärkung“, sagt Drescher. Wer Freude und Lust am gemeinsamen Arbeiten hat, kann sich bei Horst Festerling unter Telefon (0152) 04107401 melden.

Von Patricia Oswald-Kipper